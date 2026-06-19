Mundial 2026: México venció a Corea del Sur y es el primer clasificado a la siguiente ronda

El seleccionado anfitrión ganó 1 a 0 en Guadalajara con un gol de Luis Romo, logró su segunda victoria consecutiva y se clasificó a los dieciseisavos de final.

México derrotó 1 a 0 a Corea del Sur, este jueves, en Guadalajara, y se convirtió en el primer seleccionado clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre alcanzó los seis puntos, aseguró el primer puesto del Grupo A y cerrará la fase inicial sin la presión de depender del resultado de la última jornada.

El encuentro fue cerrado y tuvo pocas situaciones claras. Ambos seleccionados habían ganado en el debut y entendieron que una derrota podía complicar el camino, por lo que predominaron la cautela, la presión en el mediocampo y las dificultades para generar profundidad.

México tuvo más iniciativa durante el primer tiempo, pero no encontró espacios ante una defensa coreana ordenada. Corea del Sur tampoco logró repetir la fluidez ofensiva que había mostrado en la victoria frente a República Checa.

El único gol llegó a los 50 minutos y nació de un grave error del arquero Kim Seung-gyu. El guardameta salió para controlar un centro, chocó con su compañero Lee Gi-hyuk y perdió la pelota. Luis Romo aprovechó el rebote y definió para marcar el 1 a 0.

A partir de la ventaja, México se replegó algunos metros y apostó por sostener el resultado. El equipo local volvió a mostrar solidez defensiva y consiguió mantener el arco invicto por segundo partido consecutivo.

Corea del Sur buscó el empate en el tramo final y tuvo sus mejores oportunidades con el ingresado Cho Gue-sung, pero el arquero Raúl Rangel respondió en dos acciones decisivas y evitó la igualdad.

México no tuvo una actuación brillante desde lo ofensivo, pero volvió a ser efectivo y confirmó su buen comienzo como uno de los anfitriones del torneo. Después del 2 a 0 ante Sudáfrica, sumó otra victoria sin recibir goles y se aseguró terminar en lo más alto de la zona.

Con este resultado, México lidera el Grupo A con seis puntos. Corea del Sur quedó segunda con tres, mientras que República Checa y Sudáfrica, que empataron 1 a 1, suman una unidad cada una.

En la última fecha, México enfrentará a República Checa el próximo miércoles, a las 22:00 de Argentina. A la misma hora, Corea del Sur jugará ante Sudáfrica y buscará asegurar su clasificación.