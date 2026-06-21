Mundial 2026: Bélgica e Irán empataron sin goles y dejaron abierto el Grupo G

Fue 0 a 0 en Los Ángeles. Bélgica dominó durante largos pasajes, pero no pudo superar a Alireza Beiranvand y terminó con diez jugadores por la expulsión de Nathan Ngoy.

Bélgica e Irán igualaron 0 a 0, este domingo, en Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026.

El resultado mantuvo la paridad en una zona que había comenzado con dos empates: Bélgica venía de igualar 1 a 1 ante Egipto, mientras que Irán había repartido puntos con Nueva Zelanda tras un 2 a 2.

El seleccionado europeo asumió el protagonismo desde el comienzo y llegó a superar el 70 por ciento de posesión, aunque tuvo dificultades para convertir ese dominio en situaciones verdaderamente claras.

Irán apostó por un bloque defensivo compacto, el respaldo de una numerosa parcialidad en las tribunas y las transiciones rápidas con Mehdi Taremi como principal referencia ofensiva.

El equipo asiático llegó a festejar durante el primer tiempo, cuando Taremi definió una jugada preparada y envió la pelota al arco. Sin embargo, el gol fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada muy ajustada.

Bélgica respondió con mayor circulación y varias aproximaciones, pero se encontró con una gran actuación de Alireza Beiranvand. El arquero iraní realizó siete atajadas y fue la figura del encuentro.

En el complemento, el conjunto dirigido por Rudi García aumentó la presión. Maxim De Cuyper tuvo una de las oportunidades más claras, pero Beiranvand volvió a responder y sostuvo el arco invicto.

El partido cambió a los 66 minutos, cuando Nathan Ngoy derribó a Taremi mientras el delantero iraní avanzaba hacia el área. El árbitro consideró que el defensor había cortado una ocasión manifiesta de gol y le mostró la tarjeta roja.

Con un jugador más, Irán adelantó sus líneas y buscó aprovechar el momento. Thibaut Courtois respondió en las llegadas más peligrosas y evitó que el equipo asiático consiguiera una victoria histórica.

Bélgica tampoco renunció al ataque pese a la inferioridad numérica. Lo intentó mediante Kevin De Bruyne, Dodi Lukébakio y Hans Vanaken, pero volvió a fallar en la definición y no pudo quebrar la resistencia iraní.

Con este empate, Bélgica e Irán llegaron a dos puntos y quedaron momentáneamente en lo más alto del Grupo G. Egipto y Nueva Zelanda suman una unidad y todavía deben disputar su partido de la segunda jornada.

En la última fecha, Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 27, a las 00:00 de Argentina. A la misma hora, Irán jugará ante Egipto, en una definición abierta por los lugares en la siguiente instancia.