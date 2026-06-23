Mundial 2026: Cristiano hizo historia y Portugal aplastó a Uzbekistán

El capitán marcó dos goles en el triunfo 5 a 0 y se convirtió en el primer futbolista que anota en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Los lusos llegaron a cuatro puntos en el Grupo K.

Portugal consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 con una contundente goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán, este martes en Houston, por la segunda fecha del Grupo K.

La gran figura fue Cristiano Ronaldo, quien convirtió dos goles durante el primer tiempo y volvió a escribir una página histórica: se transformó en el primer jugador que marca en seis Mundiales diferentes.

El equipo dirigido por Roberto Martínez dejó atrás la discreta actuación del empate 1 a 1 ante República Democrática del Congo y mostró una versión mucho más intensa, dinámica y efectiva.

Portugal abrió el marcador a los 6 minutos. João Cancelo llegó hasta el fondo por la derecha y envió un pase bajo hacia el primer palo, donde Ronaldo apareció para definir de primera y establecer el 1 a 0.

El capitán cortó así una sequía de diez partidos sin convertir en grandes torneos internacionales y celebró con desahogo junto a sus compañeros.

La diferencia aumentó a los 17 minutos, mediante una pelota detenida. Ronaldo amagó con ejecutar el tiro libre y Nuno Mendes sorprendió al arquero Abduvokhid Nematov con un remate preciso para marcar el segundo.

Uzbekistán consiguió descontar después de la pausa de hidratación mediante Azizjon Ganiev, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR por una infracción previa sobre Cancelo.

Poco después, a los 39 minutos, Ronaldo volvió a aparecer. Bruno Fernandes filtró un pase preciso y el delantero definió cruzado para convertir el 3 a 0.

Con su doblete, el atacante llegó a 10 goles en Copas del Mundo, superó a Eusébio y quedó como máximo artillero portugués en la historia de la competencia.

Portugal mantuvo el dominio durante el complemento y amplió la diferencia a los 60 minutos. Un tiro de esquina ejecutado por Fernandes atravesó el área y terminó dentro del arco después de una desafortunada intervención de Nematov, a quien se le adjudicó el gol en contra.

El conjunto europeo siguió buscando el triplete de Ronaldo, pero el arquero uzbeko respondió ante varias oportunidades del capitán portugués.

La goleada se completó a los 87 minutos. Rafael Leão, quien había ingresado desde el banco, recibió un centro bajo y definió con un potente remate cruzado para sellar el 5 a 0.

Portugal terminó el encuentro con 17 remates, ocho de ellos al arco, y una producción ofensiva muy superior a la mostrada durante su debut.

Tras el pitazo final, Ronaldo se acercó a una de las cámaras y celebró su regreso al gol con un contundente “estoy de vuelta”.

Con este resultado, Portugal llegó a cuatro puntos y quedó momentáneamente como líder del Grupo K. Colombia suma tres unidades, República Democrática del Congo tiene una y Uzbekistán permanece sin puntos, antes del segundo partido de la jornada.

En la última fecha, Portugal enfrentará a Colombia el próximo sábado, a las 20:30 de Argentina. En simultáneo, Uzbekistán se medirá ante República Democrática del Congo y necesitará ganar para conservar alguna posibilidad de avanzar.