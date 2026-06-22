Activan la búsqueda de una mujer de 37 años en Villa Carlos Paz

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno solicita colaboración para localizar a una mujer de 37 años que se ausentó de su domicilio el sábado 20 de junio.

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa Carlos Paz solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Laura Suárez, de 37 años.

Según la información oficial, la mujer se ausentó de su domicilio el sábado 20 de junio y desde entonces se desconoce su paradero.

Cualquier dato que permita localizarla puede ser comunicado a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, al teléfono (03541) 428181, internos 55801, 55802 o 55804, o a cualquier dependencia policial o unidad judicial cercana.