Mundial 2026: Argelia remontó ante Jordania y se jugará la clasificación frente a Austria

El seleccionado africano se impuso 2 a 1 después de comenzar en desventaja. Nadhir Benbouali y Amine Gouiri marcaron los goles de una victoria que eliminó al conjunto jordano.

Argelia remontó y derrotó 2 a 1 a Jordania, en la madrugada de este martes en Santa Clara, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El equipo africano consiguió sus primeros tres puntos después de la derrota 3 a 0 ante Argentina y llegará a la última jornada con posibilidades concretas de acceder a los dieciseisavos de final.

Argelia tomó la iniciativa desde el comienzo y manejó la posesión, pero se encontró con un rival ordenado, que cerró los espacios y buscó lastimar mediante contraataques encabezados por Mousa Al-Tamari.

Jordania abrió el marcador a los 36 minutos. Al-Tamari recibió un pase atrás dentro del área, pero no consiguió conectar con precisión. La pelota quedó servida para Nizar Al-Rashdan, quien remató de primera y superó a Luca Zidane, pese a que el arquero alcanzó a tocar el balón.

Fue la primera vez que el seleccionado jordano estuvo en ventaja durante un partido de la Copa del Mundo. El equipo debutante se marchó al descanso arriba en el marcador y alimentó la ilusión de conseguir su primer triunfo mundialista.

Argelia intensificó la presión durante el complemento, aunque volvió a tener dificultades para quebrar la resistencia del arquero Yazeed Abulaila, que respondió en varias oportunidades.

El empate llegó a los 69 minutos, mediante una pelota detenida. Riyad Mahrez ejecutó el envío al área y Nadhir Benbouali, quien había ingresado desde el banco, se impuso en el juego aéreo para marcar de cabeza el 1 a 1.

El gol modificó definitivamente el desarrollo. Argelia adelantó sus líneas y encerró a Jordania, que comenzó a sentir el desgaste después de sostener la ventaja durante gran parte del partido.

A los 82 minutos, otro tiro de esquina generó una serie de rebotes dentro del área. Amine Gouiri reaccionó antes que los defensores y empujó la pelota para completar la remontada.

La conquista fue revisada por el VAR ante una posible posición adelantada, pero finalmente quedó convalidada y significó el 2 a 1 definitivo.

Jordania intentó reaccionar durante los siete minutos adicionados, aunque no encontró espacios para alcanzar el empate. Con dos derrotas, quedó eliminada de la competencia antes de enfrentar a Argentina en la última jornada.

Argelia, en cambio, alcanzó los tres puntos e igualó la línea de Austria, aunque permanece tercera por diferencia de gol. El conjunto africano deberá vencer al seleccionado europeo para superarlo y asegurarse el segundo puesto.

El resultado confirmó además a Argentina, que suma seis unidades, como ganadora del Grupo J con una fecha por disputar.

En la última jornada, Argelia enfrentará a Austria el próximo sábado, a las 23:00 de Argentina. En simultáneo, Jordania cerrará su primera participación mundialista frente a la Selección argentina.