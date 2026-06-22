Icho Cruz completó una nueva etapa de cordón cuneta sobre Bulevar 9 de Julio

La obra se ejecutó con mano de obra municipal, abarcó unos 120 metros lineales y busca mejorar la circulación y el escurrimiento del agua en el sector.

La Municipalidad de Icho Cruz informó que finalizaron los trabajos de llenado de cordón cuneta sobre Bulevar 9 de Julio, en el tramo comprendido entre las calles Los Zorzales y Las Perdices.

La intervención fue ejecutada con mano de obra municipal y alcanzó aproximadamente 120 metros lineales, para los que se utilizaron 27 metros cúbicos de hormigón elaborado.

Los trabajos se suman al adoquinado realizado anteriormente sobre el mismo bulevar, entre Los Horneros y Las Palomas, como parte del proceso de mejora integral de la infraestructura urbana en ese sector de la localidad.

Según se indicó, la nueva obra permitirá optimizar la transitabilidad, favorecer el correcto escurrimiento de las aguas pluviales y continuar consolidando las condiciones viales del barrio.

Desde el municipio destacaron el compromiso de los trabajadores municipales que llevaron adelante la intervención y agradecieron a vecinos y conductores por la paciencia durante la ejecución de las tareas.