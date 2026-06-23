Mundial 2026: Inglaterra se estancó ante Ghana y dejó abierta la definición del Grupo L

El seleccionado británico dominó la posesión, pero no pudo quebrar el orden defensivo del conjunto africano y empató 0 a 0. Ambos lideran el Grupo L con cuatro puntos.

Inglaterra y Ghana empataron 0 a 0 en Boston, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido cerrado y con pocas oportunidades claras.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel venía de vencer 4 a 2 a Croacia y buscaba una segunda victoria que lo acercara definitivamente a la fase eliminatoria. Sin embargo, nunca encontró fluidez frente a una defensa ghanesa compacta y disciplinada.

Inglaterra asumió la iniciativa desde el comienzo, manejó la pelota y trató de progresar mediante Declan Rice, Jude Bellingham y las apariciones por las bandas de Noni Madueke y Anthony Gordon.

Ghana se replegó con un bloque bajo, cerró los espacios interiores y consiguió aislar a Harry Kane, quien tuvo escasa participación dentro del área.

La selección africana también intentó lastimar mediante los contraataques de Antoine Semenyo y Iñaki Williams, aunque tampoco logró generar demasiadas situaciones sobre el arco de Jordan Pickford.

Inglaterra aumentó la presión durante el complemento con los ingresos de Bukayo Saka y Nico O’Reilly. El equipo europeo tuvo su oportunidad más clara mediante un cabezazo de O’Reilly que se estrelló en el travesaño.

El arquero Benjamin Asare también respondió ante un intento de Saka y sostuvo el empate con una actuación segura, protegido por una destacada tarea de Jerome Opoku y Jonas Adjetey en el centro de la defensa.

Ghana tuvo una situación polémica cuando Prince Adu cayó tras un cruce con Pickford dentro del área. El árbitro dejó continuar y el VAR no consideró que existieran elementos para sancionar penal.

En el tramo final, Inglaterra acumuló centros y buscó imponerse mediante el juego aéreo. Kane dispuso de un rebote dentro del área, pero no consiguió darle dirección a su remate.

La última posibilidad llegó en tiempo agregado, con un cabezazo de Marc Guéhi que fue rechazado cerca de la línea de gol. Ghana resistió y sumó un punto valioso después de su victoria 1 a 0 ante Panamá en el debut.

El empate dejó a Inglaterra y Ghana con cuatro puntos, aunque el seleccionado británico se mantiene momentáneamente como líder por su mejor diferencia de gol. Croacia y Panamá todavía deben completar la segunda fecha.

En la última jornada, Inglaterra enfrentará a Panamá el próximo sábado, a las 18:00 de Argentina. En simultáneo, Ghana se medirá ante Croacia.