Mundial 2026: Haaland volvió a marcar por duplicado y clasificó a Noruega

El goleador convirtió dos tantos en la victoria 3 a 2 sobre Senegal y llegó a cuatro en el torneo. Marcus Pedersen abrió el marcador y los africanos reaccionaron con un doblete de Ismaïla Sarr.

Noruega derrotó 3 a 2 a Senegal en Nueva Jersey y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, en su regreso a la competencia después de 28 años.

El seleccionado europeo consiguió su segunda victoria consecutiva, luego del 4 a 1 ante Irak, y volverá a disputar una fase eliminatoria mundialista por primera vez desde Francia 1998.

El encuentro fue equilibrado durante buena parte del primer tiempo, con transiciones rápidas y oportunidades en ambas áreas. Noruega sufrió además la temprana salida de Julian Ryerson, quien debió ser reemplazado por una lesión.

La apertura llegó a los 43 minutos, a partir de un grave error defensivo. Kalidou Koulibaly perdió la pelota durante la salida y Marcus Holmgren Pedersen, quien había ingresado por Ryerson, aprovechó el regalo para rematar y establecer el 1 a 0.

Senegal volvió a equivocarse poco después y Noruega estuvo cerca de ampliar antes del descanso. Erling Haaland primero estrelló un remate contra el palo y posteriormente conectó un cabezazo que obligó a una gran intervención de Édouard Mendy.

El delantero encontró su gol apenas comenzado el complemento. A los 48 minutos, Martin Ødegaard condujo un contraataque y filtró un pase preciso para Haaland, que definió de primera y por encima del arquero para el 2 a 0.

La reacción africana fue inmediata. A los 53 minutos, Sadio Mané encontró a Ismaïla Sarr dentro del área y el atacante se arrojó para conectar la pelota y descontar.

Noruega recuperó rápidamente la diferencia de dos goles. A los 58 minutos, Patrick Berg envió un centro desde la izquierda y Haaland apareció en el centro del área para conectar una volea que golpeó en el travesaño antes de ingresar.

Con su segundo doblete consecutivo, el delantero llegó a cuatro goles en el Mundial y quedó a uno de Lionel Messi, máximo artillero del torneo con cinco.

El partido parecía definido, pero Senegal volvió a descontar en el tercer minuto de tiempo agregado. Después de una asistencia de Nicolas Jackson, Sarr acomodó la pelota y marcó el 3 a 2 con un remate colocado.

El seleccionado africano dispuso todavía de varios minutos para buscar el empate y encerró a Noruega contra su área. En una de las últimas jugadas, Sarr tuvo la posibilidad de completar su triplete, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Noruega resistió el asedio final y celebró la clasificación con sus hinchas mediante el tradicional festejo del remo vikingo sobre el césped.

Con este resultado, Francia lidera el Grupo I con seis puntos y una diferencia de gol de +5. Noruega también suma seis unidades, pero aparece segunda con +4. Senegal e Irak permanecen sin puntos.

En la última fecha, Noruega enfrentará a Francia el próximo viernes, a las 16:00 de Argentina, para definir el primer puesto. En simultáneo, Senegal jugará ante Irak y necesitará ganar para conservar posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros.