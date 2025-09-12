Milei vetó la ley de distribución de ATN aprobada por el Congreso

El presidente bloqueó la iniciativa impulsada por los gobernadores, que buscaba repartir fondos del Tesoro Nacional entre las provincias. Argumentó que afectaría el equilibrio fiscal.

El presidente Javier Milei firmó este jueves el veto a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa aprobada por el Congreso e impulsada por distintos gobernadores provinciales.

El proyecto establecía un reparto automático de los fondos entre las provincias, pero desde la Casa Rosada advirtieron que la medida ponía en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado por la administración nacional.

El decreto con el veto fue enviado al Senado, que ahora deberá decidir si insiste con la sanción original. Si logra reunir los dos tercios necesarios, la norma volverá a la Cámara de Diputados, que también deberá alcanzar esa mayoría para que la ley quede firme y el veto sea rechazado, tal como sucede con el proceso de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Tensiones con los gobernadores

La decisión de Milei profundiza las tensiones políticas con los mandatarios provinciales, que habían impulsado la ley como una herramienta para aliviar las finanzas locales.

El veto se conoció el mismo día en que el Gobierno nacional realizó la primera reunión de la Mesa Federal, donde solo participaron tres gobernadores, reflejando el enfriamiento del vínculo entre la Casa Rosada y las provincias.