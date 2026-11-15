La cuarta edición se disputa en sexta y séptima categoría, con 16 duplas en cada una. Tras las primeras cuatro fechas, comienza a tomar forma la pelea por las Copas Oro y Plata, en una competencia que suma tecnología local, una intensa actividad en redes sociales y una convocatoria cada vez mayor.

La Liga Carlospacense de Pádel atraviesa un nuevo capítulo de su crecimiento. Lo que comenzó como una competencia organizada entre amigos se convirtió, en apenas cuatro ediciones, en un torneo que reúne a 32 parejas, distribuidas en dos categorías, con una estructura de juego que combina la exigencia deportiva con el espíritu de camaradería que le dio origen.

La competencia ya superó las primeras cuatro fechas y comienza a transitar la segunda mitad de su fase de grupos. Hay parejas que sostienen su invicto, otras que buscan afirmarse entre los cuatro primeros puestos y varias que todavía tienen margen para modificar su posición antes de los cruces eliminatorios.

El salto respecto de las experiencias anteriores es significativo. La primera edición reunió a ocho parejas y la tercera había alcanzado las 20. Ahora, la Liga no solo amplió su convocatoria, sino que decidió desdoblar la competencia en sexta y séptima categoría, con 16 duplas en cada una. Varios jugadores, incluso, participan en ambas divisiones.

Una competencia con dos categorías y cuatro copas en juego

El formato es idéntico para sexta y séptima. Cada categoría está dividida en dos zonas de ocho parejas, que disputan una primera fase de todos contra todos, con siete partidos previstos para cada dupla.

Una vez completada esa instancia, comenzarán los playoffs. Los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a la Copa Oro, mientras que los cuatro restantes disputarán la Copa Plata.

De esta manera, las 32 parejas tendrán continuidad en la etapa eliminatoria y cada una llegará a las últimas jornadas con un objetivo deportivo, ya sea conseguir un lugar entre los principales candidatos o mejorar su ubicación de cara a los cruces.

Con buena parte de la fase regular disputada, las tablas empiezan a mostrar a los protagonistas de cada categoría.

Sexta categoría: los invictos marcan el ritmo

En el Grupo A, dos parejas comparten el liderazgo después de cuatro presentaciones perfectas. Lucas Merlo y Martín Calcagno encabezan la clasificación con 10 puntos, los mismos que Leandro Alfonsín y Carlos Ribeiro, aunque con una mejor diferencia de games.

Detrás aparecen Diego Suárez y Gonzalo Ahumada, con ocho unidades, y Enzo Acuña y Tutti Tognalli, con siete, completando por ahora los cuatro puestos de clasificación a la Copa Oro.

También forman parte de esta zona Manuel Corral y Profe Néstor, Mario Barrionuevo y Franco Bas, Geri Abbate y Ezequiel Abbate, y Andrés Echegaray y Emiliano Vera, que buscarán mejorar sus posiciones en los encuentros restantes.

El Grupo B también tiene dos líderes invictos. Damián Fuentes y Diego Bernardi suman 11 puntos y ocupan el primer lugar por diferencia de games, por delante de Mario Ferreyra y Pablo Varela, que acumulan las mismas unidades y también ganaron sus cuatro compromisos.

En el tercer puesto se ubican Danilo Sánchez y Mauro González, con siete puntos, mientras que Mauro Panero y Luciano Ferrarese, con seis, completan actualmente la zona de clasificación a la Copa Oro.

La competencia en este grupo incluye además a Nico Zanotti y Luis Epiphanovitch Bivoit, Marcos Arce Tissera y Francisco Carranza, Carly Menso y Maximiliano Díaz, y Ezequiel Brasca y Luis Igarzabal.

Con tres partidos de la fase regular todavía por disputar para la mayoría de las parejas, el ordenamiento de ambos grupos permanece abierto.

Séptima categoría: una pelea que empieza a tomar forma

En el Grupo A de séptima, Pablo Varela y Máximo Sánchez se mantienen invictos y lideran las posiciones con 11 puntos, producto de cuatro triunfos consecutivos.

Muy cerca aparecen Alejandro Gómez y Germán Teiler, con 10 unidades, mientras que Mariano Medina y Diego Giavino, y Gabriel Martina y Franco Trucky suman siete puntos cada uno y ocupan, por el momento, los otros dos lugares que conducen a la Copa Oro.

La zona se completa con Adrián Giraudo y Agustín Galíndez, Fran Guglielmelli e Ignacio Guglielmelli, Emi Revelo y Raúl Diez, y Marco Pizzolato y Cristian Green.

Por su parte, el Grupo B tiene como líderes a Carly Menso y Guillermo Oliva, quienes ganaron sus cuatro partidos y acumulan 11 puntos, con una diferencia de 23 games a favor.

El segundo lugar corresponde a Santino Bianchini y Uciel Paredes, con ocho unidades, la misma cantidad que Franco Bas y Gonzalo Garlocha, ubicados terceros. Mario Barrionuevo y Fredy Meyer, con cinco puntos, completan actualmente los puestos de acceso a la Copa Oro.

También participan Martín Perea y Gustavo Daniel Cortez, Emiliano Merlotti y Matías Arduzzo, Juanjo Cattaneo y Ezequiel Brasca, y Benjamín Rodríguez y Simón Brito.

Con las ocho parejas al día y cuatro partidos disputados por cada una, la clasificación empieza a tomar forma, aunque todavía restan tres fechas para definir los cruces de playoffs.

Una liga que también se juega fuera de la cancha

Pero el crecimiento de la Liga Carlospacense no se explica únicamente por la cantidad de participantes.

Uno de sus principales diferenciales es el seguimiento permanente de la competencia a través de Instagram, donde cada fecha tiene continuidad con fotografías, videos, resultados y comentarios de los encuentros.

A través del perfil @liga_carlospacense, los partidos siguen generando interacción mucho después de que termina el último punto. Las publicaciones, las bromas entre los protagonistas y el seguimiento de los resultados fueron construyendo una comunidad alrededor del torneo.

Esa dinámica le otorga a la Liga una característica particular: los participantes no se encuentran solamente para disputar sus compromisos, sino que forman parte de una competencia que mantiene su actividad durante toda la semana.

A esa identidad se suma una organización que conserva su carácter autogestionado. Cada edición cuenta con su propia indumentaria y, en esta oportunidad, la inscripción incluyó una remera personalizada y una toalla de la Liga para cada jugador.

Son detalles que acompañan una propuesta en la que la competencia deportiva convive con los encuentros sociales y el tradicional asado de cierre, una costumbre que estuvo presente desde sus primeras experiencias.

Central Pádel App: tecnología desarrollada en Villa Carlos Paz

La cuarta edición incorporó además otra novedad importante: toda la competencia se gestiona a través de Central Pádel App, una aplicación desarrollada en Villa Carlos Paz por jugadores de la ciudad.

La plataforma permite administrar las inscripciones, organizar las zonas y el calendario, coordinar los encuentros, cargar los resultados y mantener actualizadas las tablas de posiciones.

Su utilización representa un paso adelante en la organización de una competencia que, por sus características, requiere coordinar una cantidad creciente de partidos entre jugadores con diferentes disponibilidades horarias.

La relación entre ambos proyectos tiene, además, una particularidad: Leandro Alfonsín y Carlos Ribeiro, dos de los desarrolladores de Central Pádel App, también compiten juntos en la Liga y se encuentran entre los líderes del Grupo A de sexta categoría.

La experiencia muestra cómo dos iniciativas surgidas del entusiasmo por el pádel pueden complementarse: una comunidad deportiva que continúa creciendo y una herramienta tecnológica local que permite acompañar ese desarrollo.

El desafío de seguir creciendo

La Liga Carlospacense nació de un grupo de amigos que decidió transformar sus partidos habituales en una competencia organizada. Con el tiempo llegaron nuevos participantes, los premios, las camisetas personalizadas y una estructura que fue ganando dimensión sin abandonar su carácter social.

Ahora, con 32 parejas y dos categorías, empieza a abrirse también la discusión sobre sus próximas etapas. Entre las posibilidades que los organizadores habían planteado aparecen una futura liga femenina de séptima categoría y una competencia mixta, alternativas que permitirían ampliar todavía más la convocatoria.

Mientras tanto, la atención está puesta en lo que ocurre dentro de la cancha. Las próximas fechas terminarán de ordenar las posiciones y definirán los cruces de las Copas Oro y Plata, donde cada categoría tendrá a sus nuevos protagonistas.

De ocho parejas a 32 en cuatro ediciones, el crecimiento ya es parte de la historia de la Liga. El desafío que viene será sostener esa expansión sin perder el espíritu que la hizo posible: competir, compartir y encontrar en el pádel una buena razón para seguir reuniéndose.