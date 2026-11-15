Villa Carlos Paz: temperaturas agradables entre domingo y lunes, con alerta por tormentas para el inicio de la semana

El tiempo se mantendrá mayormente estable durante este domingo, con una máxima cercana a los 26 grados. Para el lunes se anticipa un aumento de la inestabilidad y posibles tormentas fuertes durante la tarde y la noche en Punilla.

El tiempo presentará dos escenarios diferentes entre este domingo y lunes en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Después de una jornada con temperaturas agradables y condiciones mayormente estables, el comienzo de la semana estará marcado por el regreso de las lluvias y una alerta amarilla por tormentas que alcanza a la región.

Este domingo 15 de noviembre comenzó con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas. Cerca de las 11, el termómetro rondaba los 21 grados, mientras que para la tarde se espera una máxima de entre 26 y 27 grados.

Durante el resto del día se alternarán períodos de sol con momentos de mayor nubosidad, especialmente hacia la tarde. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas y el viento soplará principalmente de los sectores este y noreste, con intensidad leve a moderada.

Hacia la noche se mantendrían las condiciones estables, aunque con abundante nubosidad y temperaturas que descenderán gradualmente hasta valores cercanos a los 18 grados.

El lunes 16, en cambio, comenzará con un ambiente templado y nubosidad variable, pero las condiciones se volverán más inestables con el transcurso de las horas.

La mínima rondaría los 16 a 18 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 26 o 27 grados. Durante la mañana todavía se esperan períodos de sol, antes de un incremento de la nubosidad que podría dar paso a chaparrones y tormentas durante la tarde y la noche.

Alerta amarilla por tormentas para el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el lunes, que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

La advertencia está prevista para la tarde y la noche, con posibilidades de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las áreas alcanzadas por la alerta se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos registros de manera puntual.

Ante este panorama, se recomienda extremar las precauciones durante las tormentas, especialmente en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos, además de evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen los fenómenos de mayor intensidad.

La inestabilidad podría extenderse hacia el martes, con nuevas posibilidades de precipitaciones y temperaturas algo más bajas en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.