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Una mujer fue aprehendida por portación de arma blanca en Villa Carlos Paz

La mujer, de 36 años, fue interceptada durante un patrullaje policial en la esquina de Sargento Cabral y Tupungato. El arma blanca fue secuestrada.

Una mujer de 36 años fue aprehendida durante la noche de este sábado en Villa Carlos Paz, luego de que personal policial constatara que llevaba una cuchilla oculta entre sus prendas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 22:06, en la intersección de Sargento Cabral y Tupungato, cuando efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro (EME) que realizaban tareas de patrullaje preventivo procedieron a controlar a la mujer.

Durante la intervención, los policías encontraron entre sus prendas un arma blanca tipo cuchilla, que fue secuestrada.

La mujer fue aprehendida por una supuesta infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326) y quedó a disposición del Área Contravencional.

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