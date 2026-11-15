El Club Náutico Córdoba fue sede del Encuentro Femenino de Vela, una propuesta gratuita que reunió a 64 participantes de distintas localidades y provincias. La actividad combinó formación, navegación y camaradería, con el objetivo de acercar a más mujeres a la práctica de este deporte.

El lago San Roque fue escenario este sábado de una jornada diferente, en la que 64 mujeres compartieron experiencias, aprendieron técnicas de navegación y disfrutaron de una actividad pensada para promover una mayor participación femenina en el mundo de la náutica.

El Encuentro Femenino de Vela, desarrollado bajo la propuesta Más Mujeres en la Náutica, reunió en Villa Carlos Paz a participantes de distintos puntos de Córdoba, Buenos Aires y San Luis, con una particularidad que amplió el alcance de la convocatoria: no era necesario contar con experiencia previa para sumarse.

La iniciativa, impulsada por el equipo femenino de vela del Club Náutico Córdoba, tuvo como sede las instalaciones de esa institución y contó con la participación del Club de los 400.

La programación comenzó por la mañana con un desayuno de bienvenida y una actividad de presentación, seguida de una charla teórica destinada especialmente a quienes se acercaban por primera vez a esta disciplina.

Luego del almuerzo llegó uno de los momentos más esperados: la salida al lago San Roque, donde las participantes pudieron trasladar al agua los conocimientos compartidos y disfrutar de la navegación en barcos cedidos generosamente por socios del club. La jornada concluyó con una merienda que permitió prolongar el encuentro y el intercambio de experiencias.

Una experiencia abierta a todas

La convocatoria buscó reunir en un mismo espacio a mujeres con diferentes niveles de conocimiento, desde navegantes experimentadas hasta quienes nunca habían subido a un velero.

Berberian, una de las principales impulsoras de la actividad, destacó la respuesta que tuvo la propuesta, que se desarrolló de manera totalmente gratuita.

“El evento ha tenido una gran convocatoria, con 64 mujeres que han venido de Buenos Aires, de San Luis y la mayoría de Carlos Paz y Córdoba”, expresó.

La organizadora explicó que el programa contempló tanto actividades prácticas vinculadas con las maniobras y la puesta a punto de las embarcaciones como instancias de aprendizaje para las principiantes, incluidas aquellas que nunca habían tenido contacto con este deporte.

De esta manera, el encuentro permitió compartir conocimientos entre mujeres con diferentes trayectorias, en un ambiente que combinó formación, actividad física y compañerismo.

El acompañamiento de la comunidad náutica

En la apertura estuvo presente el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, junto al director municipal de Deportes, Juan Solé, quienes acompañaron la iniciativa.

El comodoro del Club Náutico Córdoba, Martín Halac, dio la bienvenida a las participantes, antes de que Berberian explicara la dinámica de las actividades previstas para la jornada.

Solé destacó la participación de mujeres provenientes de distintos lugares del país y reconoció especialmente el trabajo de quienes hicieron posible el encuentro.

“Saludar y felicitar a la familia de lo que es el Club Náutico, el Club de los 400, a Cande Berberian y a todas las chicas también porque han hecho un trabajo fantástico”, expresó.

Más allá de la práctica deportiva, la jornada permitió generar nuevos vínculos entre mujeres que comparten el interés por la navegación y abrir las puertas de la actividad a quienes todavía no habían tenido la oportunidad de experimentarla.

Con el lago San Roque como escenario, el encuentro dejó una experiencia de aprendizaje colectivo y participación, mostrando que la vela también puede ser un espacio de iniciación, integración y disfrute para mujeres de todas las edades y niveles de experiencia.