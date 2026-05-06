Izamiento, foto y reencuentro: el IES celebra sus 75 años reabriendo la escuela a sus promociones egresadas

En el marco del 75° aniversario del Instituto de Enseñanza Secundaria, la escuela comenzó a recibir a promociones egresadas para compartir el izamiento de la bandera y una foto en el patio central. La propuesta, impulsada por el actual equipo directivo, busca volver a reunir a quienes pasaron por sus aulas y fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad.

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) puso en marcha una iniciativa tan sencilla como cargada de sentido: volver a abrir la escuela para que regresen quienes alguna vez la habitaron como estudiantes.

En el marco de los 75 años de la institución, el establecimiento comienza a recibir a promociones egresadas con una invitación especial: participar del izamiento de la bandera y compartir una foto en el patio central, en un gesto que busca renovar el vínculo entre la escuela y su comunidad.

La propuesta es impulsada por el actual equipo directivo, que entiende la importancia de sostener ese lazo entre la escuela y la comunidad, no solo como parte de la historia institucional, sino también como una forma de seguir construyendo pertenencia.

La idea parte de una convicción profunda y cercana: que uno siempre es parte de su escuela, y que la escuela también sigue siendo parte de la vida de quienes crecieron en ella.

Por eso, en este aniversario tan significativo, el IES decidió convocar a quienes vivieron allí su adolescencia, compartieron aulas, patios, actos y amistades, y hoy pueden volver a encontrarse en ese mismo espacio que ayudó a formar una parte de sus vidas.

La actividad ya tiene nuevos encuentros previstos. Este jueves visitará la escuela la promoción 84, mientras que el viernes será el turno de la promoción 73, en una continuidad de celebraciones que busca darle al aniversario un sentido comunitario y afectivo.

Desde la institución remarcan además que muchas de esas personas que pasaron por el IES años atrás hoy mantienen un lazo vigente con la escuela, incluso a través de sus hijos e hijas, que también estudian o estudiaron allí. Esa continuidad entre generaciones es parte del espíritu que anima esta convocatoria.

La invitación sigue abierta para todas las promociones que quieran sumarse a la propuesta. Quienes estén interesadas en participar deben acercarse a mesa de entrada del establecimiento y dejar una vía de contacto para coordinar el día del encuentro.

En estos 75 años, el IES eligió celebrar no solo su trayectoria educativa, sino también la memoria compartida de miles de estudiantes que hicieron de la escuela una parte de su historia personal. Y, al mismo tiempo, dejar en claro que las puertas siguen abiertas para volver.