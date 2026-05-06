Córdoba: se reunieron especialistas en hemofilia en jornada clave de actualización médica

La capacitación continua y el trabajo en red se consolidan como claves para mejorar el diagnóstico y la calidad de vida de las personas con hemofilia en todo el país.

En un contexto donde el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno sigue siendo un desafío en distintas regiones del país, en la ciudad de Córdoba tuvo lugar el pasado miércoles un encuentro médico centrado en la actualización sobre hemofilia, una enfermedad poco frecuente que —sostienen los especialistas— requiere abordajes cada vez más integrales y personalizados. La jornada, impulsada por Roche, reunió a profesionales de la salud para fortalecer el intercambio de conocimiento y poner en valor el rol de los referentes locales.

Para entender qué es la hemofilia, es necesario distinguir que las personas con hemofilia no sangran más rápido de lo normal, pero pueden sangrar durante un período más prolongado porque su sangre no contiene una cantidad suficiente de factor de coagulación, una proteína que controla el sangrado.[1]

Las señales de la hemofilia son la propensión a los moretones, hemorragias en músculos y articulaciones (particularmente rodillas, codos y tobillos), hemorragias internas espontáneas (repentinas, sin motivo aparente) y hemorragias durante mucho tiempo después de lesiones, extracciones dentales o cirugías.[2] Aunque su prevalencia es baja, el impacto en la calidad de vida es significativo, lo que vuelve clave la capacitación continua de los equipos de salud.

En Argentina, uno de los principales desafíos es lograr una atención equitativa de la hemofilia en todo el territorio. Si bien existen centros especializados en grandes ciudades, el fortalecimiento de redes provinciales resulta fundamental para acercar el conocimiento y mejorar la capacidad de respuesta en cada región. En este sentido, Córdoba ocupa un lugar estratégico por su ubicación geográfica y por la trayectoria de sus profesionales y centros de referencia en hematología.

“El abordaje de la hemofilia evolucionó muy significativamente en los últimos años, y eso requiere que el conocimiento médico se actualice de forma constante. Generar espacios de intercambio en distintas provincias permite promover una descentralización de la salud y que más profesionales accedan a estas herramientas y, en consecuencia, que más pacientes reciban una mejor atención”, señaló la Dra. Laura Arias, directora médica de Roche.

El encuentro incluyó instancias de revisión clínica, discusión de casos y análisis de avances terapéuticos, con la participación de especialistas locales y referentes nacionales. La propuesta apunta a compartir evidencia científica y también a promover una mirada colaborativa entre equipos de salud, clave en general, pero específicamente en el manejo de enfermedades poco frecuentes.

Para la Dra. María Williams (MP 28015), médica hematóloga y referente de la Agrupación Cordobesa de Hemofilia AChe, “la construcción de redes es uno de los pilares para mejorar la atención de las personas con hemofilia. Cuando el conocimiento circula y se adapta a las realidades locales, se generan mejores oportunidades de diagnóstico temprano, seguimiento adecuado y prevención de complicaciones”.

Al respecto, desde Roche destacan la importancia de acompañar el desarrollo de capacidades médicas más allá de los grandes centros urbanos. “Creemos en un modelo de salud donde el conocimiento llegue a —y se genere desde— cada rincón del país. Impulsar espacios de formación en diferentes provincias es una forma concreta que nos hemos propuesto para contribuir a construir un sistema de salud más equitativo, donde el lugar de residencia no condicione la calidad de atención”, agregó la Dra. Arias.

Los especialistas coinciden en que fortalecer la atención de la hemofilia en Córdoba requiere avanzar sobre algunos ejes prioritarios:

● Contar con datos locales que permitan dimensionar la realidad de la enfermedad en la provincia y orientar la toma de decisiones.

● Consolidar una red regional entre instituciones y profesionales que favorezca el trabajo articulado y el intercambio de experiencias.

● Avanzar en la implementación de protocolos de tratamiento consensuados, que contribuyan a estandarizar la atención y mejorar los resultados clínicos de los pacientes.

● Construir una visión a futuro para la atención de la hemofilia que contemple los desafíos actuales y las oportunidades que ofrecen los avances en terapias y modelos de cuidado.

A medida que la medicina avanza hacia tratamientos más innovadores y personalizados, la actualización profesional se vuelve indispensable. En enfermedades como la hemofilia, donde cada intervención puede marcar una diferencia en la vida de los pacientes, el acceso a información actualizada y el trabajo en red son herramientas clave para seguir mejorando resultados.

En ese camino, este tipo de encuentros fortalecen el conocimiento médico, a la vez que reflejan una tendencia más amplia: la de construir una salud federal, donde las provincias sean protagonistas en la generación y difusión de buenas prácticas.

Acerca de Roche

Roche es una empresa de salud con una posición única para prevenir, detener y curar enfermedades, al unir ciencia y tecnología de vanguardia a través de diagnósticos, medicamentos y soluciones digitales.

Fundada en Basilea, Suiza, en 1896, Roche es hoy un proveedor líder de medicamentos y diagnósticos transformadores para millones de personas en Latinoamérica. La compañía se dedica a enfrentar los desafíos de salud que representan la mayor carga para los pacientes, las familias, las comunidades y los sistemas de salud. A través de sus divisiones de Diagnóstico y Farmacéutica, Roche se enfoca en áreas que incluyen oncología, neurología, hemofilia, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oftalmología, enfermedades infecciosas e inmunología, con el objetivo de brindar un cambio real y positivo para los pacientes, sus seres queridos y los profesionales que los cuidan.

Genentech, en los Estados Unidos, es una subsidiaria de propiedad absoluta del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical, una empresa innovadora clave en el mercado japonés de anticuerpos terapéuticos.