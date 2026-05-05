“Candidatos sobran, pero proyectos faltan”: Juliá advirtió que Villa Carlos Paz quedó afuera de la discusión del desarrollo

El excandidato a defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Santiago Juliá, cuestionó que el debate político local ya esté concentrado en nombres para 2027 mientras, según planteó, la ciudad pierde oportunidades concretas de inversión y empleo. Tomó como ejemplo la decisión de Mercado Libre de instalarse en Villa Allende y sostuvo que el problema de fondo no es quién quiere ser intendente, sino qué proyecto de ciudad existe detrás de cada candidatura.

El excandidato a defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Santiago Juliá, salió a cuestionar con dureza el clima político local de cara a 2027 y planteó que la ciudad está discutiendo candidaturas antes que desarrollo.

“Candidatos sobran, pero proyectos faltan… mientras tanto el futuro se nos va a otras ciudades”, resumió. Juliá tomó dos hechos recientes para construir su diagnóstico: por un lado, la aparición anticipada de nombres “candidateables” para la próxima elección municipal; por el otro, la confirmación de una inversión de Mercado Libre en Villa Allende, con oficinas y generación de empleo calificado. A partir de esa comparación, sostuvo que Carlos Paz está fallando en un punto central: discutir en serio cómo crecer.

Para Juliá, el problema no es que ya se hable de candidaturas. El problema es que, según su mirada, se habla casi exclusivamente de eso. En su planteo, cuestionó que la discusión pública se reduzca a quién puede ser intendente sin que aparezcan respuestas concretas sobre modelo de ciudad, organización del Estado, condiciones para atraer inversión o soluciones para problemas estructurales que, a su entender, ya son evidentes. “Sin proyecto, los nombres no valen nada”, enfatizó.

El eje más fuerte de su planteo aparece a partir del caso Mercado Libre. Para el dirigente, la decisión de la empresa de apostar por Villa Allende debió haber encendido una discusión política mucho más profunda en Carlos Paz, no solo por lo que representa en términos de empleo y desarrollo tecnológico, sino por lo que revela sobre las ciudades que hoy resultan atractivas para invertir. Su conclusión es directa: el dato preocupante no es solo que la compañía haya elegido otra localidad, sino que Carlos Paz ni siquiera haya entrado en esa conversación.

En esa línea, Juliá remarcó que la ciudad no está afuera por falta de condiciones objetivas. Por el contrario, señaló que tiene un entorno natural privilegiado, conectividad con Córdoba y con los principales corredores turísticos y productivos de la provincia, acceso a la Circunvalación y cercanía con mercados importantes. Por eso, afirmó que la exclusión de ese tipo de inversiones no responde a una limitación geográfica sino a decisiones políticas y de gestión.

A partir de allí, el ex candidato desarrolla una crítica más amplia al modelo de ciudad. Sostiene que desde hace años se prioriza el sostenimiento de una estructura estatal sobredimensionada por encima de la inversión en infraestructura básica, como agua, cloacas, energía y planificación urbana. Y agrega que, cuando esa infraestructura no alcanza, en vez de corregir el problema, lo que se hace es trabar o limitar nuevas inversiones.

Según su análisis, esa lógica ya está teniendo consecuencias visibles. Mencionó señales de agotamiento en la actividad turística, una construcción frenada no por falta de demanda sino por decisiones municipales que, dice, generaron incertidumbre, y un desplazamiento del crecimiento comercial, edilicio y de servicios hacia localidades vecinas. También advirtió sobre una caída real de la recaudación y cuestionó que, frente a ese escenario, la respuesta sea postergar obra pública para sostener salarios. “Estado grande, ciudad chica”, sintetizó.

Juliá también extiende su crítica a los sectores que buscan mostrarse como alternativa. En su visión, no alcanza con instalar nombres si no existe la capacidad de detectar oportunidades perdidas, convertirlas en eje de debate e interpelar al poder con un rumbo distinto. Por eso, uno de los pasajes más punzantes de su texto plantea que la discusión no debería girar en torno a quién quiere ser intendente, sino a si alguien sabe realmente para qué quiere serlo.

Desde esa mirada, el debate hacia 2027 debería empezar, según afirmó, por definir qué modelo de ciudad se quiere construir: si una ciudad cerrada, cara y regulada que expulsa inversión, o una ciudad abierta, previsible y competitiva. Sin esa discusión, concluye, cualquier candidatura corre el riesgo de quedar reducida a una operación de marketing político.

El cierre de su planteo resume el núcleo de la advertencia: “El problema no es que Mercado Libre haya elegido Villa Allende. El problema es mucho más profundo. Carlos Paz ni siquiera estuvo en la conversación”. En esa frase, Juliá condensó una crítica que apunta menos a una empresa en particular y más a una ciudad que, según su lectura, debe volver a discutir en serio su rumbo antes de lanzarse a disputar nombres y lugares de poder.