Guardias Locales: Manuel Calvo destacó el alcance territorial y el respaldo que recibió de los municipios

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, encabezó el lanzamiento de la sede Capital de la diplomatura, que se dicta junto a la Universidad Nacional de Villa María y se replicará en otros cuatro puntos de la provincia. El programa ya cuenta con más de 2.150 agentes diplomados en 327 municipios y comunas.

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba lanzó este martes la sede Capital del Diplomado en Seguridad y Convivencia para aspirantes a Guardias Locales, en un acto realizado en la Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo, de la Universidad Provincial de Córdoba. El evento contó con la presencia del ministro Manuel Calvo, intendentes y jefes comunales de distintos signos políticos, autoridades universitarias y los nuevos aspirantes.

En esta edición, 166 aspirantes provenientes de 27 localidades del interior provincial iniciaron su formación, que se extiende a lo largo de 10 clases dictadas por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), combinando instancias presenciales y virtuales. Al sumar las sedes que se replicarán en otros cuatro puntos de la provincia, el total de agentes en formación en esta nueva cohorte supera los 450.

Manuel Calvo destacó el alcance territorial del programa y el respaldo transversal que recibió de los gobiernos locales. “Hemos logrado que más de 325 localidades se adhirieran a este nuevo programa. Los intendentes entendieron que la seguridad y la convivencia ciudadana son importantes en cada uno de los territorios de nuestra provincia, y dejaron de lado la política para ser parte de la solución”, señaló.

En esa línea, subrayó el carácter federal de la iniciativa y el compromiso del Gobierno provincial con cada ciudadano. “Para el gobernador Martín Llaryora no hay ciudadanos de primera y segunda. Hay ciudadanos en 427 municipios y comunas, y el Gobierno debe estar presente allí donde está la necesidad de cada uno de los vecinos”, afirmó.

Asimismo, el ministro ratificó la continuidad de la política de seguridad pese al contexto nacional. “El compromiso del Gobierno de Córdoba con la seguridad, la prevención y la convivencia está intacto. A pesar de las dificultades que vive la Argentina, no vamos a dejar a nuestros ciudadanos solos en el interior de nuestra provincia”, remarcó.

El acto contó además con la participación del vicerrector de la Universidad Provincial, Daniel Artaza; el rector de la UNVM, Luis Negretti; el secretario de Prevención y Coordinación Institucional del Ministerio de Gobierno, José César Gualdoni; y el presidente del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC), Emilio Graglia.

Por su parte, Gualdoni repasó los resultados acumulados del programa desde su lanzamiento. “Llevamos hechas 27 sedes, con más de 2.150 agentes diplomados en todo el territorio provincial. Renovamos el compromiso con la Universidad de Villa María para capacitar a más de 400 guardias que estarán diplomados antes del mes de agosto de este año”, precisó.

El funcionario también destacó la adhesión voluntaria y pluripartidaria de los municipios como un indicador clave del impacto de la iniciativa.

“Son 327 los municipios y comunas que han adherido a la ley voluntariamente, y el 45% de esos intendentes y jefes comunales pertenecen a un espacio político distinto al del oficialismo provincial. ¿Por qué se dio esto? Básicamente, porque quienes conocen la realidad de su pueblo saben que lo primero que le preocupa a la gente es la seguridad”, puntualizó.

El Programa Provincial de Guardias Locales fue creado a partir de la Ley de Seguridad Pública sancionada a fines de 2023 y tiene carácter optativo para los municipios y comunas. Desde su puesta en marcha, 327 localidades adhirieron voluntariamente, lo que representa una cobertura territorial de alcance inédito en la historia reciente de la seguridad comunitaria en la provincia.