El tiempo en Villa Carlos Paz: miércoles estable y jueves ventoso, con chances de lluvia temprano

El SMN anticipa para hoy, miércoles 6, una jornada mayormente estable en Villa Carlos Paz y Punilla, con máxima de 26° y apenas una chance acotada de precipitaciones hacia el cierre del día. Para mañana, jueves 7, en cambio, aparece un cambio más marcado: baja la temperatura, suben las chances de lluvias en la primera mitad de la jornada y se espera un fuerte incremento del viento, con ráfagas de hasta 78 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra dos escenarios bien distintos para las próximas horas en Villa Carlos Paz. Hoy todavía se perfila como un día en general agradable, con neblina o nubosidad baja en el arranque, mejora hacia la mitad del día y una tarde templada, con temperatura en ascenso hasta una máxima de 26°. En la primera parte de la jornada no se esperan lluvias (0%) y recién hacia más tarde aparecen chances acotadas de precipitaciones de 10–40%. El viento se mantendrá en valores moderados, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

Para mañana, jueves 7, el panorama cambia bastante. El día arrancará con lluvias probables y un rango de 40–70% en la primera parte de la jornada, mientras la temperatura se moverá entre 13° y 12°. Luego seguirá un tiempo variable, con chances de precipitaciones todavía presentes en un rango de 10–40%, antes de una mejora hacia la segunda mitad del día, cuando el pronóstico ya baja a 0%.

El dato principal del jueves no pasa solo por la lluvia, sino por el viento. El SMN prevé velocidades que irán de 23–31 km/h a 42–50 km/h y luego de 32–41 km/h, con ráfagas de 60–69 km/h, un pico de 70–78 km/h y luego valores todavía altos de 51–59 km/h. Además, la temperatura quedará más contenida, con una máxima de 18°.

Para tener en cuenta: el mejor tramo de las próximas horas aparece en hoy, sobre todo entre el final de la mañana y la tarde. Mañana, en cambio, convendrá prestar atención al viento fuerte y a la evolución del tiempo en la primera mitad del día.