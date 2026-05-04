Con una nueva fundación, Horacio Gigena vuelve a moverse en la política local y asoma en el mapa de 2027

La presentación de la Fundación Construyendo Futuro volvió a instalar a Horacio Gigena en la escena política de Villa Carlos Paz y alimentó las lecturas sobre una posible candidatura a intendente en 2027. Aunque no hubo un lanzamiento formal, el paso se interpreta como parte de una construcción política con proyección electoral.

La presentación de la Fundación Construyendo Futuro, realizada el pasado 20 de abril, reactivó las especulaciones en torno al futuro político de Horacio Gigena en Villa Carlos Paz y abrió una pregunta que empieza a circular con más fuerza en el escenario local: si buscará competir por la intendencia en 2027.

No hubo anuncio de candidatura ni una proclamación explícita. Pero el movimiento difícilmente pase inadvertido en términos políticos. Sobre todo porque Gigena ya había intentado dar ese salto en 2023, cuando lanzó su postulación a intendente, aunque finalmente debió bajarla por no cumplir con el requisito de edad mínima. En esas elecciones terminó encabezando la lista de candidatos al Concejo de Representantes de Crecer por Carlos Paz, acompañando a Jorge Zalazar en la fórmula para la intendencia, pero sin conseguir los votos necesarios para acceder a una banca.

Con ese antecedente y ya sin el obstáculo etario que lo dejó afuera de la pelea ejecutiva anterior, la aparición de una fundación con perfil técnico y discurso de gestión se lee como un paso de reposicionamiento con horizonte en 2027.

De la gestión municipal al intento de reconstrucción

Gigena comenzó a construir su perfil político desde la militancia estudiantil y vecinal. Con ese bagaje, en 2019 se sumó a Carlos Paz Unido y, tras el triunfo de Daniel Gómez Gesteira, asumió como coordinador de Economía Social y Empleo de la Municipalidad.

Se mantuvo en ese cargo hasta octubre de 2021, cuando renunció luego de ser denunciado por “abuso sexual” por un joven exbecado del municipio. Gigena siempre negó los hechos, sostuvo que fue víctima de “mentiras y falsas denuncias” y atribuyó la situación a “la política más sucia y corrupta”.

Tras la experiencia electoral de 2023, mantuvo durante un tiempo un perfil más bajo. Pero en las últimas semanas volvió a mostrarse con mayor intensidad, sobre todo en actividades barriales, hasta desembocar en la presentación de la fundación.

Una plataforma técnica con lectura política

Según explicó el propio Gigena, Construyendo Futuro nace como una institución técnica orientada a “analizar los problemas de Carlos Paz y planificar propuestas a corto, mediano y largo plazo para superar el atraso y el estancamiento que estamos atravesando en muchas áreas”.

En esa misma línea, sostuvo que el espacio está integrado por “un equipo interdisciplinario de profesionales, técnicos, jóvenes, comerciantes, representantes de instituciones intermedias, empresarios y vecinos de Carlos Paz” con la intención de “construir un proyecto de ciudad a la altura de lo que nuestra ciudad se merece”.

La fundación presentó áreas de trabajo vinculadas a Salud, Seguridad, Turismo, Desarrollo Económico, Deportes, vinculación territorial, Cultura y Legal y técnica, y anticipó que a lo largo del año irá difundiendo diagnósticos, propuestas y planes de acción.

“Carlos Paz no se transforma con críticas, lo hace con trabajo, planificación, experiencia y nuevas ideas”, afirmó. Y completó: “Si amas la ciudad como nosotros y querés trabajar por ella, ahora los vecinos tenemos un espacio distinto para hacerlo”.

Una señal temprana hacia 2027

En política local, las fundaciones, mesas de trabajo y equipos técnicos suelen funcionar muchas veces como antesala de proyectos electorales más amplios. En ese marco, la aparición de Construyendo Futuro parece difícil de desligar de una estrategia de acumulación con proyección.

Todavía falta demasiado para hablar de candidaturas cerradas. Pero la señal está dada: Gigena volvió a moverse, volvió a mostrarse y eligió hacerlo con una herramienta que combina discurso técnico, presencia territorial y perfil de gestión. En una ciudad donde la carrera hacia 2027 empieza a insinuarse de manera temprana, su nombre volvió a meterse en la conversación.