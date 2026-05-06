“Nadie se salva solo”: el streaming Compromiso Francisco pondrá en debate la economía del descarte y la inclusión social

El ciclo Compromiso Francisco emitirá este viernes 8 de mayo, a las 19, un nuevo capítulo centrado en el pensamiento social del Papa Francisco frente a la crisis económica, la exclusión y la desigualdad. La propuesta se podrá seguir por el canal de YouTube de Puente TV y reunirá a referentes del cooperativismo, la economía, el sindicalismo y la política.

El streaming Compromiso Francisco presentará este viernes 8 de mayo, a las 19, su capítulo 3, titulado “Nadie se salva solo”, con una propuesta enfocada en uno de los ejes más fuertes del pensamiento del Papa Francisco: la crítica a un modelo económico que excluye, descarta y profundiza desigualdades.

La emisión se podrá seguir a través del canal de YouTube de Puente TV y contará con la colaboración de los canales del Arzobispado de Córdoba y de Compromiso Francisco. La producción general está a cargo de Compromiso Francisco y la Vicaría de los Pobres del Arzobispado de Córdoba.

El punto de partida del programa será una pregunta de fondo que atraviesa buena parte de los mensajes de Francisco en los últimos años: qué tipo de sociedad se construye cuando la economía deja de estar al servicio de las personas y empieza a funcionar como una lógica que expulsa.

En ese marco, el capítulo retomará conceptos centrales del pontífice como “esta economía mata”, la “cultura del descarte” y la idea de que “el dinero debe servir y no gobernar”, para discutir su vigencia en un escenario global marcado por crisis recurrentes, desigualdades profundas, precarización laboral y creciente fragmentación social.

La consigna “nadie se salva solo”, que adquirió una enorme carga simbólica durante la pandemia, aparece así como eje conductor de una reflexión más amplia sobre el presente: la exclusión de los adultos mayores, la falta de oportunidades para los jóvenes, la pérdida de trabajo como forma de empobrecimiento y la necesidad de pensar una economía con inclusión, comunidad y dignidad.

Según el enfoque planteado para este tercer capítulo, no se tratará solo de una lectura religiosa o moral del problema, sino de una discusión política, social y económica sobre modelos de gestión, prioridades públicas y alternativas frente a un sistema que muchas veces reduce la vida social a variables financieras.

Quiénes participarán

El programa contará con la presencia del licenciado Ariel Guarco, presidente de COOPERAR y referente del cooperativismo argentino e internacional; del economista José María Las Heras, ex ministro de Finanzas de Córdoba y ex administrador general del Poder Judicial provincial; de la licenciada María Verónica Torres, integrante de la comisión directiva del Sindicato Petrolero de Córdoba, miembro del Consejo Consultivo Social de la UNC y presidenta del partido Creemos; del licenciado Pablo Tissera, integrante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y presidente en Córdoba del Partido Solidario; y, desde Brasil, del economista Cristian Varela, coordinador del encuentro mundial Economía de Francisco.

Como en los programas anteriores, la apertura estará a cargo de León Gieco, con una versión especialmente grabada para este ciclo.

La propuesta fue presentada como un espacio para pensar el presente desde una mirada atravesada por el mensaje de Francisco, pero también desde experiencias concretas del cooperativismo, la gestión, el sindicalismo y la construcción social y política.

Además, el ciclo fue declarado de interés legislativo y cuenta con auspicio del Gobierno de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de Córdoba.

Con este tercer capítulo, Compromiso Francisco buscará instalar una discusión incómoda pero actual: si las sociedades seguirán administrando la exclusión como una normalidad o si todavía es posible pensar un modelo en el que, efectivamente, nadie sobre.