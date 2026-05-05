Jubilados en Movimiento convoca a una nueva marcha frente al PAMI y ATE Córdoba se suma a la protesta en Villa Carlos Paz

La organización Jubilados en Movimiento – Punilla realizará este miércoles 6 de mayo su Marcha #105 frente a la sede de PAMI en Villa Carlos Paz, con reclamos vinculados al 82% móvil, el acceso a medicamentos y la defensa del sistema previsional. A la convocatoria también se sumó ATE Córdoba, que llamó a concentrarse en el mismo lugar.

Jubilados en Movimiento – Punilla convocó a una nueva movilización en Villa Carlos Paz para este miércoles 6 de mayo, en el marco de la Marcha #105 que el espacio viene sosteniendo en la ciudad.

La concentración está prevista frente a la sede de PAMI, en la esquina de Sargento Cabral y San Lorenzo. Según la convocatoria difundida por la organización, la actividad comenzará a las 10:30.

Entre los ejes del reclamo aparecen el 82% móvil, el cese de la intervención de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, la defensa de ANSES y PAMI, la restitución del acceso pleno a los medicamentos y el rechazo a la reforma laboral.

En el afiche difundido para la jornada, el espacio también plantea una consigna de tono fuerte al denunciar “el genocidio planificado por hambre y enfermedad de los adultos mayores” y sostiene que “la lucha es por la vida, contra el hambre, la enfermedad y el saqueo”.

A la movilización se sumó además ATE Córdoba, que difundió su propia convocatoria para acompañar la protesta en la agencia de PAMI de Villa Carlos Paz. “¡El PAMI no se vende, el PAMI se defiende!”, expresó el gremio estatal en el llamado a participar.

Desde ATE señalaron que se concentrarán a las 11 en el mismo punto y remarcaron que la convocatoria apunta a defender “los derechos de nuestros jubilados y las condiciones de nuestros trabajadores”.

De esta manera, la nueva protesta sumará el reclamo de organizaciones de jubilados y también de trabajadores estatales, en una jornada que volverá a poner en el centro la situación del PAMI, el acceso a la salud y las condiciones previsionales.