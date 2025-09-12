La Cumbre inauguró su Punto Mujer, el número 257 de la provincia

Se trata de un espacio de acompañamiento, prevención y promoción de derechos para mujeres, articulado entre el municipio y el Gobierno provincial.

La Municipalidad de La Cumbre inauguró oficialmente este jueves el Punto Mujer N° 257 de la provincia de Córdoba, un espacio destinado a brindar contención, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género y a promover sus derechos en la comunidad.

La apertura estuvo encabezada por la secretaria de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez, junto al intendente Pablo Alicio, la titular del Consejo Local de la Mujer, Silvana Bustos, y la vicepresidenta del ERSeP, Mariana Caserio.

Desde este nuevo ámbito, que surge de la articulación entre políticas provinciales y acciones locales, se busca trabajar de manera integral para erradicar la violencia de género y construir una red de prevención, asistencia y promoción de derechos en toda la región.

Cada Punto Mujer cuenta con un equipo interdisciplinario capacitado para escuchar, orientar y acompañar a quienes atraviesen situaciones de violencia, así como para impulsar acciones de sensibilización y concientización comunitaria.

“Juntas podemos construir un futuro más igualitario y seguro para todas”, expresaron las autoridades, celebrando este nuevo avance en materia de políticas de género en La Cumbre.

Fotos: Jorge Gaínza