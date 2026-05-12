Jubilados en Movimiento Punilla volverá a marchar este miércoles, ahora frente a ANSES en Villa Carlos Paz

La agrupación realizará mañana la Marcha #106 a las 11 frente a la sede de ANSES de Villa Carlos Paz, en continuidad con las protestas que viene sosteniendo desde hace más de dos años. Entre los reclamos figuran el 82% móvil, la defensa de ANSES y PAMI, el acceso pleno a los medicamentos y el rechazo a la reforma laboral.

La agrupación Jubilados en Movimiento Punilla realizará este miércoles 13 de mayo una nueva protesta en Villa Carlos Paz, esta vez frente a la sede de ANSES, en el marco de las movilizaciones que sostiene de manera periódica para visibilizar la situación de los adultos mayores y cuestionar el deterioro de las políticas previsionales y de salud.

La convocatoria corresponde a la Marcha #106 y está prevista para las 11, con una agenda de reclamos que incluye el 82% móvil, el cese de la intervención de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, la defensa de ANSES y PAMI, la restitución del acceso pleno a los medicamentos y el rechazo a la reforma laboral.

En la consigna difundida para la movilización, el espacio también vuelve a utilizar un tono duro para denunciar lo que considera un proceso de ajuste contra los jubilados. Entre las definiciones del afiche se menciona la necesidad de “resistir el genocidio planificado por hambre y enfermedad de los adultos mayores” y se insiste en que “la lucha es por la vida, contra el hambre, la enfermedad y el saqueo”.

La protesta de este miércoles se dará en continuidad con la concentración realizada la semana pasada frente a la sede de PAMI, también en Villa Carlos Paz, donde la agrupación se movilizó de manera conjunta con ATE.

En aquella jornada, jubilados, trabajadores estatales y representantes sindicales se reunieron en la esquina de Sargento Cabral y San Lorenzo para denunciar el deterioro de las prestaciones de salud y advertir sobre el vaciamiento de organismos nacionales. La manifestación, según se informó, contó además con el acompañamiento de vecinos que expresaron su apoyo con bocinazos y aplausos.

En la previa de esa protesta, Carmen “Popy” Ferreyra, integrante de Jubilados en Movimiento Punilla, había advertido que la situación del sector se agravó en los últimos meses, especialmente por los recortes en medicamentos y prestaciones médicas. “Nos sacaron los remedios que estaban entregados al 100% gratuito”, señaló entonces.

Desde ATE, en tanto, el delegado de ANSES Guido Barrios explicó que el sindicato decidió acompañar la movilización para visibilizar tanto la situación de los jubilados como las condiciones laborales en los organismos nacionales. “Desde ATE vinimos a acompañar al movimiento de jubilados de Punilla. Aprovechamos también para dar nuestra voz los trabajadores de PAMI y de ANSES”, sostuvo.

Barrios había denunciado además un “desguace total” en los organismos y una creciente crisis tanto en la atención al público como en la situación de los trabajadores, en un escenario que, según planteó, repercute de manera directa sobre quienes dependen de esas prestaciones.

Con este nuevo paso frente a ANSES, la agrupación volverá a poner en la calle una agenda que combina reclamos previsionales, acceso a la salud y rechazo a las políticas de ajuste, en una secuencia de marchas que sigue sumando capítulos en Villa Carlos Paz.