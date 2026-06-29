Semana bajo cero en Villa Carlos Paz: mínimas de -1° y un jueves con máxima de apenas 8°

El SMN anticipa una semana de frío intenso en Villa Carlos Paz y Punilla, sin precipitaciones previstas. Entre este lunes y el martes se esperan mínimas de -1°, mientras que el jueves será la jornada más fría, con una máxima de apenas 8°.

El invierno se hará sentir con fuerza durante toda la semana en Villa Carlos Paz, con amaneceres bajo cero o muy cercanos a esa marca, tardes frescas y ausencia de lluvias.

Para este lunes 29, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de -1° y una máxima de 15°, con 0% de precipitaciones. El viento será leve, con registros de entre 0 y 12 km/h durante buena parte de la jornada.

El martes 30 repetirá prácticamente el mismo escenario: otra mínima de -1°, máxima de 15° y sin lluvias. El viento podría alcanzar entre 13 y 22 km/h durante el día, antes de perder intensidad hacia la noche.

Con el inicio de julio, el frío seguirá presente. El miércoles 1 tendrá una mínima de 3° y una máxima de 12°, con una chance mínima de precipitaciones hacia la segunda parte del día (0–10%). En ese tramo se espera además algo más de viento, con velocidades de 23–31 km/h y ráfagas de 42–50 km/h.

El punto más frío de la semana llegará el jueves 2, cuando el termómetro apenas se moverá entre 5° y 8°, sin lluvias previstas. Para el viernes 3, la mínima volverá a ubicarse cerca de 0°, aunque por la tarde la temperatura se recuperará hasta una máxima de 12°.

La semana estará marcada por las heladas matinales y las bajas temperaturas, más que por cualquier cambio en las condiciones del cielo. Los amaneceres más crudos se concentrarán entre lunes y martes, mientras que el jueves ofrecerá la tarde más fría de toda la proyección.