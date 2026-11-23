El Millonario venció 3-1 a Lanús con un doblete de Thiago Almada y enfrentará a Instituto en Córdoba. El Canalla también se impuso 3-1 ante Gimnasia de Mendoza y se cruzará con Barracas Central.

River Plate y Rosario Central consiguieron este domingo sus clasificaciones a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, después de superar por idéntico marcador, 3-1, a Lanús y Gimnasia de Mendoza, respectivamente. Los dos hicieron valer su localía, aunque llegaron a la victoria por caminos diferentes: el Millonario debió recuperar la ventaja en el segundo tiempo, mientras que el Canalla resolvió prácticamente su encuentro antes del descanso.

Con estos resultados, ambos equipos se sumaron a Vélez, Independiente y Barracas Central entre los clasificados que ya tenía el certamen. Más tarde también avanzó Instituto, que derrotó a Huracán en Córdoba y será precisamente el próximo rival de River.

River se recuperó ante Lanús y avanzó con un doblete de Almada

En el estadio Monumental, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió una victoria importante frente a Lanús, en un encuentro que tuvo momentos de incertidumbre y terminó resolviéndose en los minutos finales.

River comenzó mejor y encontró la ventaja a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Thiago Almada convirtió un penal sancionado por el árbitro Pablo Dóvalo después de una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi.

El local parecía tener controlado el encuentro, pero Lanús reaccionó y consiguió el empate a los 31 minutos, con una definición de Ramiro Carrera después de una buena jugada colectiva.

La igualdad modificó el desarrollo del partido. El Granate ganó confianza y comenzó a aprovechar algunos errores defensivos de River, que se fue al descanso sin poder recuperar el control que había mostrado en el comienzo.

En el complemento, el Millonario volvió a asumir la iniciativa y generó varias oportunidades, aunque encontró resistencia en el arquero Nahuel Losada.

La diferencia llegó a los 23 minutos, cuando Almada ejecutó un tiro libre que se estrelló en el travesaño y Tobías Andrada aprovechó el rebote para convertir el 2-1 con una volea dentro del área.

Lanús no bajó los brazos y estuvo cerca de alcanzar nuevamente la igualdad, pero dejó espacios en su intento por empatar.

A los 43 minutos, River aprovechó uno de esos espacios para construir un contraataque que terminó con una definición de Almada, autor de su segundo gol y figura de la noche.

El 3-1 definitivo le permitió al conjunto de Ponzio avanzar a cuartos de final y recuperar confianza en una etapa decisiva del campeonato.

Rosario Central golpeó de entrada y eliminó a Gimnasia de Mendoza

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central construyó una victoria mucho más rápida. El equipo dirigido por Jorge Almirón aprovechó dos errores defensivos de Gimnasia de Mendoza y consiguió una diferencia de dos goles cuando apenas habían transcurrido ocho minutos.

A los 6 minutos, Jaminton Campaz capitalizó una desatención entre un defensor y el arquero César Rigamonti para abrir el marcador.

Dos minutos después, Enzo Copetti recuperó una pelota durante la salida del conjunto mendocino, combinó con Campaz y definió al segundo palo para establecer el 2-0.

La contundencia de ese comienzo dejó a Gimnasia en una situación complicada. Aunque intentó reaccionar, Central sostuvo el dominio y encontró nuevos espacios para atacar.

A los 39 minutos, una combinación entre Campaz y Vicente Pizarro terminó con un centro que se desvió en Lautaro Carrera y se metió en su propio arco.

Con el 3-0 al descanso, el Canalla prácticamente había asegurado la clasificación.

Durante el complemento administró la ventaja y tuvo posibilidades de ampliar el marcador. Una de las más claras llegó a través de Ángel Di María, quien intentó sorprender con un córner olímpico que terminó impactando en el poste.

Gimnasia consiguió descontar en tiempo agregado mediante Facundo Lencioni, pero el gol solamente modificó las cifras definitivas.

La victoria confirmó el buen momento de Rosario Central, que había terminado primero en la Zona B y ahora buscará aprovechar nuevamente su condición de local para avanzar a semifinales.

Lo que viene

River enfrentará a Instituto en los cuartos de final, en un partido que se disputará en Córdoba. La Gloria consiguió su clasificación este domingo al vencer 2-1 a Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes, con goles de Alex Luna y Facundo Suárez.

Por su parte, Rosario Central recibirá a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. El conjunto de Barracas había eliminado el sábado a Defensa y Justicia con una victoria por 1-0 en Florencio Varela.

Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, con días y horarios específicos todavía pendientes de confirmación.

La actividad de octavos continuará este lunes, desde las 17, con el encuentro entre Gimnasia de La Plata y Newell’s. La instancia se completará el miércoles, a las 21, cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza.