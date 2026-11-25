La edición de noviembre pone el foco en los $142 mil millones que proyecta administrar el municipio el próximo año. El panorama político hacia las elecciones de 2027, el turismo, la cultura, la educación y las noticias de Punilla Sur completan las ocho páginas del periódico.

La Jornada presenta este miércoles 25 de noviembre su edición Nº 629. El tema central es el Presupuesto municipal 2027, un proyecto que permite examinar las prioridades del gobierno de Esteban Avilés en el año en que Villa Carlos Paz volverá a elegir autoridades.

El informe de tapa

¿A dónde irán los $142 mil millones del presupuesto municipal? La pregunta de portada conduce al análisis de la página 3, donde se examina cómo se distribuirán los recursos, qué áreas concentran el gasto y qué inversiones están previstas.

El proyecto representa un aumento del 35,16% respecto del presupuesto originalmente aprobado para 2026, pero reserva apenas el 8,36% para el Plan de Obras Públicas. El informe también aborda la situación del empleo municipal, las diferencias entre las cifras presupuestarias y el debate pendiente por la Ordenanza Tarifaria.

Política local y elecciones de 2027

La página 2 reúne las principales novedades del escenario político de Villa Carlos Paz.

Emilio Iosa confirma su candidatura a intendente y cuestiona la continuidad de Carlos Paz Unido. Rodrigo Serna plantea la construcción de una alternativa electoral tras el encuentro de UCR de Pie, que reunió a dirigentes radicales provinciales.

En la sección En Pocas Líneas, el PJ local muestra su respaldo a Martín Llaryora, Daniel Ribetti reclama controles sobre una excavación en un terreno del intendente Avilés y Santiago Juliá cuestiona el Presupuesto 2027. También se presentan el nuevo Espacio VCP y un proyecto municipal de incentivos para atraer industrias.

Turismo, instituciones y cultura

En la página 4, Mario Sansone, nuevo presidente de ASHOGA, propone repensar la actividad turística para depender menos del verano, mientras Marcos Bertorello asume la conducción de la Cámara de Turismo.

La misma página presenta una entrevista con Alejandro Barbeito, el diseñador gráfico y artista radicado en Villa Carlos Paz que expone 52 obras en el Museo Caraffa. Humor, ironía y reflexión se combinan en una producción que invita a descubrir significados más allá de la primera mirada.

Educación y memoria local

La página 6 desarrolla la oferta académica 2027 de la Universidad Provincial de Córdoba, que sumará carreras vinculadas con turismo, salud, comunicación y tecnologías digitales en Villa Carlos Paz.

Además, la agrupación Amigos por la Historia repasa su trabajo en establecimientos educativos para acercar la memoria y la identidad local a nuevas generaciones.

Las noticias de Punilla Sur

La página 7 reúne información de las localidades vecinas.

San Antonio de Arredondo presenta su calendario turístico y el programa Riberas de Arredondo, con más de 160 actividades gratuitas. El intendente Ariel Moyano, por su parte, evita anticipar una definición electoral para 2027.

También se incluyen novedades de Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Icho Cruz y Tala Huasi, vinculadas con beneficios para contribuyentes, mantenimiento de infraestructura, educación vial y cuidado ambiental.

Fotografía e historia para cerrar la edición

La contratapa conserva dos espacios tradicionales: PhoTortul, de Luis Tórtolo, presenta la fotografía Indómito escampe; y Fue noticia y es historia, de Eldor Bertorello, recupera dos acontecimientos de noviembre: la habilitación del puente de la Ruta 20 en 1944 y la inauguración del Stadium en 1976.

La edición completa de La Jornada Nº 629 está disponible para su lectura en formato digital.