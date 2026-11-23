La Gloria ganó 2-1 en el Kempes con goles de Alex Luna y Facundo Suárez y avanzó a los cuartos de final del Clausura. El equipo de Diego Flores terminó defendiendo la ventaja con un jugador menos y sufrió las lesiones de dos figuras. Su próximo rival será River, en Córdoba.

Instituto consiguió este domingo una victoria trabajada y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. En el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo dirigido por Diego Flores derrotó 2-1 a Huracán, después de un comienzo arrollador que le permitió sacar dos goles de ventaja y un segundo tiempo en el que debió resistir el avance del rival, incluso con un futbolista menos.

Alex Luna y Facundo Suárez marcaron para la Gloria, mientras que Jordy Caicedo descontó para el conjunto de Parque Patricios. La clasificación confirmó la gran campaña del equipo cordobés, que había terminado primero en la Zona A y ahora tendrá por delante un cruce de alto impacto frente a River.

El partido no podría haber comenzado mejor para Instituto. Antes de que se cumpliera el primer minuto, un envío largo de Jonathan Galván encontró a Suárez, quien peinó la pelota hacia atrás. El defensor César Ibáñez no consiguió despejar y Luna aprovechó el rebote para sacar un potente derechazo y establecer el 1-0.

La ventaja temprana le permitió al conjunto albirrojo jugar con confianza y aprovechar los espacios que dejaba Huracán en su intento por reaccionar.

A los 20 minutos, Instituto volvió a golpear. Jeremías Lázaro desbordó por la derecha y envió un centro bajo que Facundo Suárez conectó de primera para superar a Hernán Galíndez y ampliar la diferencia.

Con el 2-0, la Gloria parecía encaminarse hacia una clasificación sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el desarrollo comenzó a cambiar antes del descanso.

Dos lesiones que cambiaron el partido

A los 25 minutos, Lázaro, uno de los futbolistas más desequilibrantes del comienzo, debió abandonar la cancha por una molestia muscular. El extremo se retiró entre lágrimas y fue reemplazado por Jhon Córdoba.

Diez minutos después llegó otro contratiempo: Alex Luna, autor del primer gol, también sintió una molestia física y pidió el cambio. En su lugar ingresó Jonás Acevedo.

Las dos salidas obligaron a Flores a modificar prematuramente su estructura ofensiva y le quitaron al equipo buena parte de la movilidad que había mostrado durante el primer tramo.

Huracán comenzó a encontrar espacios y generó algunas situaciones antes del descanso. Marcos Ledesma respondió ante un remate de Lucas Blondel y sostuvo la ventaja con la que Instituto se fue al entretiempo.

En el complemento, el conjunto dirigido por Diego Martínez adelantó sus líneas, mientras que la Gloria tuvo una oportunidad para aumentar la diferencia a través de Jhon Córdoba, pero Galíndez evitó el tercer gol.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Huracán consiguió descontar. Facundo Waller ejecutó un córner y Jordy Caicedo apareció dentro del área para conectar un cabezazo que dejó el marcador 2-1.

El gol cambió definitivamente el escenario. El visitante ganó confianza y comenzó a presionar sobre un Instituto que había perdido claridad para sostener la pelota y salir de su campo.

La situación se complicó todavía más a los 32 minutos, cuando Giuliano Cerato recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado por el árbitro Darío Herrera.

Con diez jugadores y la diferencia reducida a un solo gol, Instituto debió concentrarse en defender su ventaja.

Los minutos finales fueron de tensión. Huracán buscó el empate con centros y pelotas al área, pero el equipo cordobés consiguió cerrar los espacios y sostener el resultado hasta el pitazo final.

El festejo en el Kempes reflejó el esfuerzo de una clasificación que había comenzado con comodidad y terminó exigiendo carácter y resistencia.

River, el próximo desafío y la preocupación por las bajas

La victoria ubicó a Instituto entre los ocho mejores equipos del Clausura y confirmó que su próximo rival será River Plate, que también este domingo eliminó a Lanús con un triunfo por 3-1 en el Monumental.

La Gloria tendrá la ventaja de la localía por haber terminado primera en su zona durante la fase regular. El encuentro se disputará el próximo fin de semana, en Córdoba, y se espera que el equipo pueda regresar al Monumental de Alta Córdoba, después de haber utilizado el Kempes ante Huracán.

Sin embargo, la clasificación dejó tres preocupaciones importantes para el cuerpo técnico.

Cerato no podrá jugar contra River por la expulsión, mientras que las situaciones de Lázaro y Luna dependerán de la evolución de sus respectivas lesiones.

Después del encuentro, Flores evitó anticipar diagnósticos y explicó que ambos futbolistas deberán ser evaluados para determinar si podrán recuperarse a tiempo.

«Somos un equipo que no baja los brazos. Habíamos hablado mucho del tema emocional y creo que estuvimos a la altura. El equipo resolvió las dificultades del segundo tiempo y redondeó un buen partido», valoró el entrenador.

Sobre el cruce con River, se mostró confiado en la capacidad de su plantel para competir y destacó la importancia de volver a jugar en casa.

«Va a ser un partido lindo, en nuestra casa. Vamos a dar pelea seguramente», anticipó.

Lo que viene

Instituto recibirá a River Plate por los cuartos de final del Torneo Clausura, en una llave que se resolverá a partido único.

El encuentro está previsto para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, aunque la Liga Profesional todavía debe oficializar el día, el horario y el estadio.

La intención es disputar el partido en el Monumental de Alta Córdoba, donde Instituto se mantuvo invicto durante la fase regular.

La Gloria buscará dar otro paso en una campaña que ya la tiene entre los principales protagonistas del campeonato, con la posibilidad de alcanzar las semifinales frente a uno de los equipos de mayor convocatoria del país.