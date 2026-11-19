El festival celebrará su tercera edición del 20 al 22 de noviembre, con Indio Lucio Rojas, Kapanga y Los Tekis como principales figuras. El intendente Eduardo Reyna defendió el esfuerzo municipal para sostener una propuesta que busca atraer visitantes, generar movimiento económico y construir una tradición cultural para la localidad. “Esto es una inversión que hace el municipio con mucho esfuerzo, pero los resultados están a la vista”, afirmó.

Hace apenas tres años, Bialet Massé no tenía una fiesta que la identificara dentro del calendario de festivales de Córdoba. Hoy se prepara para celebrar la tercera edición de Barrancas Bermejas, un encuentro que creció de dos a tres noches, incorporó artistas de alcance nacional y encontró en el paisaje de Los Labios del Indio un escenario natural que comienza a convertirse en parte de su identidad.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, la localidad recibirá a Indio Lucio Rojas, Kapanga y Los Tekis, junto a una extensa programación de artistas regionales. Pero la apuesta va más allá de los espectáculos: el municipio busca que la convocatoria impulse la actividad turística, genere oportunidades para comerciantes y emprendedores y consolide una celebración que los propios vecinos reconozcan como suya.

El intendente Eduardo Reyna defendió esa decisión durante una entrevista con VillaNos Radio, en la que reconoció el esfuerzo económico que representa organizar un acontecimiento de estas características.

“En este contexto económico que atraviesa a todos los hogares de la patria, en el cual los municipios no estamos exentos, realmente este es un gran desafío para el municipio, pero lo entendemos como una inversión”, sostuvo.

Su argumento parte de una característica central de Bialet Massé.

“Acá no tenemos grandes industrias, o sea, dependemos del turismo”, explicó.

Para Reyna, esa realidad obliga a generar acontecimientos que atraigan visitantes y produzcan actividad económica, especialmente fuera del período de mayor movimiento de la temporada de verano.

“El objetivo desde el arranque fue ese: motorizar la economía local”, afirmó.

De una fiesta que faltaba a un festival con identidad propia

La historia de Barrancas Bermejas comenzó poco después de la llegada de Reyna a la Intendencia, en diciembre de 2023.

La primera edición se realizó en noviembre de 2024, cuando el municipio decidió impulsar una celebración que pudiera representar a Bialet Massé y ganar continuidad con el paso de los años.

“Era algo que nos debíamos los bialetmassenses: tener un festival que nos identifique”, recordó el intendente.

Aquel primer encuentro tuvo lugar en el sector de General Paz y San Martín, dentro de la zona urbana. Sin embargo, la propuesta encontró una identidad diferente cuando surgió la posibilidad de trasladarla al paisaje que le daba nombre.

Según relató Reyna, fue Indio Lucio Rojas, padrino del festival desde sus comienzos, quien sugirió realizarlo en el entorno natural de Los Labios del Indio, junto al río Cosquín.

La idea se concretó en la segunda edición, en 2025.

Las barrancas rojizas, las formaciones rocosas y el paisaje serrano pasaron entonces a formar parte de la experiencia del público.

El cambio también permitió darle mayor visibilidad a un lugar que, según el intendente, era desconocido incluso para muchas personas que frecuentaban la región.

“Lo hemos puesto, lo hemos visibilizado”, destacó.

Reyna aseguró que ese reconocimiento se extendió más allá de las fechas del festival. Según contó, actualmente el sector recibe visitantes que se acercan durante los fines de semana para recorrerlo y pasar la tarde.

La propuesta consiguió así un resultado adicional: asociar una celebración musical con uno de los paisajes característicos de Bialet Massé y promover su conocimiento como atractivo turístico.

Tres noches para atraer visitantes antes del verano

La tercera edición incorporará una jornada más a la programación, con propuestas musicales diferentes para cada noche.

“Este año le hemos agregado una noche más. Son una noche de folklore, una noche de rock y una noche de carnaval”, explicó Reyna.

La elección de noviembre también responde a una estrategia turística.

El municipio decidió ubicar el festival en el fin de semana largo, antes del inicio de la temporada alta, para generar movimiento en un momento en el que la actividad turística todavía no alcanza los niveles del verano.

Esa decisión está vinculada con el lema del encuentro: “Donde todo comienza”.

La intención es que Barrancas Bermejas funcione como un punto de partida para la actividad turística de la temporada y que la llegada de visitantes beneficie a alojamientos, establecimientos gastronómicos, comercios y prestadores de servicios.

Reyna destacó que el festival ya consiguió algunos reconocimientos que contribuyen a darle proyección.

Según recordó, en 2025 fue incorporado al calendario provincial de fiestas populares y festivales de la Agencia Córdoba Turismo y recibió un reconocimiento de la Legislatura provincial.

Esta edición sumará además la transmisión de Canal 10 de Córdoba, perteneciente a SRT Media.

Para el intendente, esos avances muestran que el proyecto comienza a alcanzar el objetivo que motivó su creación: instalar a Bialet Massé como un destino asociado también con una celebración cultural propia.

El movimiento económico más allá del escenario

Reyna insistió en que los resultados del festival deben evaluarse considerando no solamente su organización, sino también la actividad que genera alrededor.

“Esto es una inversión que hace el municipio con mucho esfuerzo, pero los resultados están a la vista”, sostuvo.

El encuentro se organiza mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Bialet Massé y LD Producciones.

Según el mandatario, un sondeo realizado por el área municipal de Turismo entre los establecimientos de alojamiento mostró niveles de ocupación favorables para el fin de semana.

“La capacidad que tenemos disponible de alojamientos está con muy buen nivel de ocupación”, afirmó.

El festival también genera oportunidades directas para diferentes sectores de la comunidad.

Durante las tres jornadas funcionará un patio gastronómico con más de 15 food trucks, mientras que una carpa reunirá a 45 artesanos y microemprendedores que podrán exhibir y comercializar sus productos.

La organización contará además con un espacio para niños y distintas actividades complementarias.

Reyna explicó que la intención es ofrecer una experiencia que no se limite a los artistas principales. La presencia de miles de personas también representa una oportunidad para pequeños productores que habitualmente tienen dificultades para llegar a públicos tan numerosos.

En esa misma línea, el estacionamiento será tarifado y estará a cargo de instituciones intermedias y clubes de Bialet Massé, que podrán destinar los fondos obtenidos a sus propias actividades.

“Son instituciones que necesitan reunirse con fondos y se les da esta posibilidad”, explicó.

De esa manera, el municipio busca que la convocatoria se traduzca en oportunidades para distintos actores de la localidad, desde los establecimientos turísticos hasta los emprendimientos artesanales y las organizaciones comunitarias.

Más de 5.000 asistentes por noche: las expectativas

La organización llega a esta tercera edición con perspectivas de crecimiento.

Reyna aseguró que la venta anticipada de entradas supera considerablemente a la registrada en 2025 y que la demanda comenzó a distribuirse de manera equilibrada entre las tres noches.

“La preventa está muy pareja entre las tres noches”, señaló.

La expectativa es alcanzar una concurrencia superior a 5.000 personas por jornada, lo que significaría más de 15.000 asistencias acumuladas durante el fin de semana.

“Estimamos que tienen que asistir más de 5.000 personas cada una de las noches”, anticipó.

El intendente reconoció que las condiciones meteorológicas serán determinantes para una actividad que se desarrolla al aire libre y que parte del público suele esperar hasta los últimos días para comprar sus entradas.

Aun así, destacó la respuesta anticipada y expresó confianza en que las tres jornadas consigan una convocatoria importante.

Indio Lucio Rojas, Kapanga y Los Tekis: la programación

La grilla combina figuras nacionales con artistas de Bialet Massé y de otras localidades de la región, una participación que Reyna considera esencial desde la primera edición.

El intendente destacó la oportunidad que representa para músicos emergentes presentarse en un escenario con infraestructura técnica, sonido e iluminación de un festival de estas características.

“Eso lo vamos a sostener”, afirmó.

El viernes 20, la apertura estará dedicada al folklore y tendrá como figura principal a Indio Lucio Rojas, quien presentará canciones de su producción Encuentro en el fogón: entre coplas, payadas y chacareras chaqueñas. También actuarán Paquito Ocaño, Sofía Murúa, La Embrujada, Lucas González, Julián Oderiz, La Yuky, La Nuestra y Trinar.

El sábado 21, la propuesta tendrá al rock como protagonista, con Kapanga en el marco de sus 30 años de trayectoria. La programación incluirá a Planeador V, Jano Olmos con La Hora Urbana, Jam da Miércoles, Cabeza de Radio, Deivid Bouwer, El Humano, Última Chance y Día de Cuervos. Desde el mediodía se desarrollará además una competencia de freestyle uno contra uno.

El domingo 22, el cierre estará encabezado por Los Tekis, con una noche de carnaval y ritmos andinos. Participarán también Kepianko, agrupaciones de caporales, Jordy Vivas, Sofía Assis, Pichy Acosta, La Embrujada, Agustín Toro y El Embrujo.

Las tres jornadas permitirán reunir públicos diferentes y fortalecer la presencia de artistas regionales dentro de una programación de alcance provincial.

Entradas, abonos y beneficio para residentes

Las entradas generales cuestan $15.000 por noche, mientras que las plateas tienen un valor de $20.000.

Los abonos para las tres jornadas cuestan $40.000 en el sector general y $50.000 en platea.

También se ofrecen plateas para menores de 5 a 10 años, a $10.000 por noche o $25.000 por las tres jornadas.

Los residentes de Bialet Massé cuentan con una promoción especial de 2×1 en entradas generales, impulsada por el municipio para facilitar la participación de las familias de la localidad.

Las entradas pueden adquirirse mediante Paseshow o en la boletería de la Municipalidad de Bialet Massé, de 7 a 13.

El festival se realizará en Los Labios del Indio, junto al río Cosquín, con gastronomía, artesanos, emprendedores y actividades complementarias durante las tres fechas.

Una celebración que busca perdurar

Barrancas Bermejas llega a su tercera edición con una historia todavía breve, pero con cambios que muestran la evolución del proyecto.

Nació en 2024 como una fiesta que Bialet Massé sentía que le faltaba. En 2025 encontró en Los Labios del Indio un escenario capaz de darle una identidad ligada al paisaje local. Ahora suma una tercera noche, amplía su difusión y busca atraer a públicos diferentes antes del comienzo de la temporada turística.

Para Reyna, el desafío es sostener ese crecimiento sin perder el vínculo con la comunidad.

El intendente considera que el festival debe trascender a la gestión que lo puso en marcha y convertirse en una celebración reconocida por todos los vecinos.

“Tenemos el compromiso de cuidarlo y de sostenerlo en el tiempo”, afirmó.

Esa aspiración explica buena parte de la apuesta municipal: Barrancas Bermejas no busca solamente convocar espectadores durante tres noches, sino construir una tradición cultural que identifique a Bialet Massé y contribuya a su desarrollo turístico.

La tercera edición será una nueva oportunidad para medir cuánto avanzó ese objetivo, en un encuentro que combina música, paisaje serrano y actividad económica bajo una misma consigna: “Donde todo comienza”.