Por Alejandro Gómez

El intendente Esteban Avilés presentó para 2027 un Presupuesto de $142.107 millones, casi $37.000 millones por encima del aprobado originalmente para 2026. Es un aumento del 35,16% en el año en que Villa Carlos Paz volverá a elegir autoridades municipales. Sin embargo, la dimensión de ese crecimiento contrasta con el lugar reservado a la infraestructura: el Plan de Obras Públicas reúne apenas $11.885 millones, equivalentes al 8,36% del gasto proyectado.

El proyecto no solamente propone cuánto dinero administrará el Municipio. También muestra qué áreas concentrarán los recursos, qué inversiones ganarán protagonismo y cuáles perderán prioridad. Y deja dos interrogantes abiertos: cuánto aumentarán las tasas municipales, todavía sin proyecto de Tarifaria conocido, y qué ocurrirá con una estructura laboral en la que predominan contratados y becarios.

Tres porcentajes para un mismo aumento

El presupuesto original de 2026 fue aprobado por $105.136.980.212. Comparado con los $142.107.092.194 previstos para 2027, la diferencia es del 35,16%. Esa comparación enfrenta las cifras sancionadas originalmente para ambos ejercicios y permite identificar el crecimiento de un año al siguiente.

Pero en julio el Concejo aprobó una ampliación de $8.707 millones, que llevó el presupuesto de 2026 a $113.843.980.212. Contra ese monto, la propuesta para 2027 representa una suba del 24,83%.

Avilés utiliza otra referencia. En los fundamentos de elevación sostiene que el incremento es del 19,97%, porcentaje que surge de comparar el proyecto con los $118.450 millones que figuran como presupuesto autorizado en la ejecución municipal de este año.

La diferencia no es un error aritmético: responde a bases distintas. El autorizado supera en unos $4.606 millones el monto que resulta de sumar el presupuesto original y la ampliación legislativa. El artículo 10 de la ordenanza de 2026 habilita determinados ajustes mediante ingresos adicionales o fondos afectados, una vía que podría explicar esa distancia, aunque la comparación exige conocer el detalle de las modificaciones.

El Ejecutivo ubica su propuesta en un escenario nacional de menor inflación, pero actividad económica debilitada. En la nota de elevación, Avilés señala la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera, sostener servicios y captar turismo durante todo el año. También reconoce las dificultades del comercio y reivindica descuentos para contribuyentes cumplidores y planes especiales para regularizar deudas.

Esa presentación convive con una pregunta indispensable: qué resultados concretos devolverá a los vecinos un presupuesto nominalmente más grande. Un aumento de partidas, por sí solo, no equivale a una mejora de los servicios ni compensa automáticamente el efecto de los precios.

El mapa de un gasto concentrado

Cuatro secretarías absorben el 82,63% del presupuesto. Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental encabeza la distribución con $63.393 millones, el 44,61% del total. Salud Pública recibe $19.299 millones (13,58%); Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, $18.360 millones (12,92%); y Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, $16.371 millones (11,52%).

El orden se mantiene respecto de 2026. Pero las diferencias aparecen al observar cómo crece cada dependencia. Desarrollo Urbano aumenta un 34,51%, Salud un 32,64% y Coordinación un 29,10%, todas por debajo de la variación general, mientras Turismo registra una suba del 35,90%.

En cambio, la Secretaría General y de Vinculación Institucional pasa de $7.430 millones a $11.378 millones: un incremento del 53,13%. La Intendencia aumenta del orden del 52%, desde $2.870 millones hasta $4.368 millones. Ambas áreas ganan participación dentro de la estructura.

Las cifras describen cómo se asignan recursos entre jurisdicciones, no cuánto se invierte directamente en infraestructura. Que Desarrollo Urbano administre casi el 45% del total no significa que ese porcentaje se destine a construir obras. Precisamente, el anexo específico revela un panorama bastante más limitado.

Menos de diez pesos para infraestructura

El Plan de Obras Públicas asciende a $11.885,44 millones. Supera en términos nominales los $8.021 millones previstos inicialmente para 2026, con una suba del 48,17%. Pero su peso sobre el presupuesto completo apenas se mueve del 7,63% al 8,36%: solo 0,73 puntos porcentuales más.

Por cada cien pesos que proyecta gastar el Municipio, menos de nueve estarán asignados a ese plan. No significa que los restantes recursos carezcan de finalidad pública: financiar salud, personal, servicios y funcionamiento también resulta imprescindible. La pregunta es por qué, después de años de reclamos por infraestructura, la obra conserva un lugar tan acotado.

Las calles concentran el giro más visible. La partida vial pasa de $639 millones en 2026 a $2.820 millones para 2027: un salto del 341,34%. La segunda etapa del Plan Integral de Mejoramiento Vial reúne $1.947 millones; otros $455 millones corresponden a movilidad peatonal y $417 millones a sistematización de calles, rotondas y distribuidores.

Es una modificación significativa, pero todavía equivale a menos del 2% de todo el presupuesto municipal. Y aparece en el año de las elecciones de junio, después de una sucesión de quejas vecinales por baches, pavimentos deteriorados y mantenimiento insuficiente de las calles de tierra.

Esa coincidencia admite una lectura política, aunque el anexo no permite establecer qué obras estarán terminadas antes de votar. El desafío será medir ejecución efectiva y no solamente partidas anunciadas.

También crece la infraestructura institucional: de $330 millones a $1.765 millones, con el Centro Identidad Activa VCP como principal proyecto ($1.200 millones), además de descentralización municipal y La Fábrica II. El incremento combinado de obras viales e institucionales explica el 93,6% del aumento neto del Plan de Obras.

En contraste, el agua pierde un 14,56% de asignación nominal y queda en $1.712 millones, destinados principalmente a la ampliación de la planta de Cuesta Blanca y obras complementarias para el sector norte. Las intervenciones ambientales bajan un 65%, de $1.430 millones a $500 millones, concentrados en el Centro Ambiental. Cloacas dispone de $2.703 millones, con una porción importante para redes, bombeo y cañerías.

Varias iniciativas vuelven a figurar de un año al otro. Esa reiteración obliga a mirar más allá de los anuncios. No existe información pública actualizada y suficientemente desagregada para establecer cuánto del Plan de Obras 2026 se ejecutó, cuánto sigue en marcha y qué quedó pendiente.

Un caso ilustrativo es el reemplazo del Primer Acueducto y la repavimentación de avenida Cárcano, una intervención efectivamente realizada por cerca de $7.000 millones, financiada mayoritariamente por la Provincia. La participación municipal prevista fue de $500 millones, provenientes de un crédito provincial. La magnitud de esa obra no puede confundirse con una inversión financiada íntegramente con recursos municipales.

La planta permanente sigue congelada

El proyecto mantiene 349 cargos presupuestados de planta permanente, la misma cantidad registrada desde hace años. La cifra conecta directamente con el informe publicado por La Jornada en octubre sobre precarización laboral: en septiembre de 2026, solo 289 de esos cargos estaban efectivamente ocupados.

La nómina incluía entonces 921 contratados y 116 beneficiarios de becas. En conjunto, 1.037 personas, el 75,4% del registro, carecían de la estabilidad propia de la planta permanente. Es decir, tres de cada cuatro integrantes trabajaban mediante esos vínculos.

Actualmente está en marcha un nuevo concurso para incorporar trabajadores a planta. Pero aún se desconoce cuántos ingresarán y si se cubrirán las 60 vacantes que separaban la dotación efectiva de los cargos presupuestados. El nuevo presupuesto no amplía ese techo.

El contraste resulta elocuente: crecen los recursos que administrará el Estado, pero no aumenta la cantidad de cargos estables previstos. Los pases a planta pueden mejorar la situación individual de algunos empleados; no necesariamente modifican el predominio de la contratación precaria.

La Tarifaria, la otra mitad del debate

Al momento de comenzar a analizar el Presupuesto, Avilés todavía no había remitido el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2027, que fijará los importes y eventuales incrementos de las tasas municipales. Es una ausencia central: se conoce cuánto pretende gastar el gobierno, pero no qué actualización exigirá a los contribuyentes.

La demora se repite año tras año. Al postergar la presentación de la Tarifaria, el Ejecutivo también posterga la discusión pública sobre los aumentos y comprime los tiempos disponibles para analizarlos. El efecto político de esa práctica es evidente.

Presupuesto y Tarifaria serán discutidos y votados juntos. Ambos deben atravesar doble lectura, con audiencia pública entre las votaciones, y requieren mayoría simple. Carlos Paz Unido cuenta con siete de los doce concejales, suficientes para aprobarlos sin acompañamiento opositor.

La instancia legislativa debe servir para algo más que convalidar números. Será necesario explicar cómo se financiará el gasto, cuánto pesará sobre hogares y comercios y qué respuestas concretas obtendrá una ciudad que reclama mejores calles, servicios e infraestructura.

El Presupuesto 2027 retrata un Estado que prevé administrar mucho más dinero que un año antes, mantiene prácticamente inmóvil su planta permanente y reserva menos del 9% a su programa de obras.

A pocos meses de las elecciones, el desafío no consiste solamente en aprobar $142.107 millones: consiste en justificar las prioridades detrás de esa cifra y demostrar cuánto de lo anunciado llegará efectivamente a la ciudad.

Nota correspondiente a la edición n° 629 del periódico La Jornada, del 25 de noviembre de 2026.