El índice de la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó los 2,04 puntos y registró su segunda mejora mensual consecutiva. Sin embargo, el estudio advierte que el indicador permanece estancado desde abril y que el promedio de la gestión cayó a su nivel más bajo.

La confianza en el gobierno de Javier Milei registró una mejora durante noviembre, aunque todavía se mantiene considerablemente por debajo de los niveles de un año atrás. Según el informe difundido este lunes por la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) aumentó 4,1% respecto de octubre y alcanzó los 2,04 puntos, en una escala que va de cero a cinco.

Se trata del segundo incremento mensual consecutivo, después de la suba del 0,9% registrada en octubre. Sin embargo, la comparación interanual muestra un panorama diferente: el indicador cayó 17,5% respecto de noviembre de 2025, cuando se ubicaba en 2,47 puntos.

El estudio, elaborado por la Escuela de Gobierno de la universidad, señala que la mayor parte del deterioro de la confianza durante 2026 se produjo entre enero y mayo. Desde entonces, el índice se mantiene alrededor de los dos puntos, con variaciones relativamente pequeñas que no permiten identificar una tendencia sostenida de recuperación o retroceso.

Los investigadores advierten que los movimientos registrados desde abril son compatibles con el error muestral de la encuesta, por lo que deben interpretarse con cautela.

Mejoraron los cinco componentes del índice

La medición de noviembre mostró aumentos en todas las dimensiones utilizadas para evaluar la confianza en el Poder Ejecutivo.

El atributo mejor valorado volvió a ser la honestidad de los funcionarios, con 2,41 puntos y una mejora mensual del 1,4%.

Muy cerca se ubicó la capacidad para resolver los problemas del país, que alcanzó 2,40 puntos tras un incremento del 5,6%.

La eficiencia en la administración del gasto público obtuvo 2,08 puntos, mientras que la evaluación general del Gobierno llegó a 1,69.

El componente con la calificación más baja fue la preocupación por el interés general, con 1,60 puntos. No obstante, fue el que registró la mayor mejora porcentual durante noviembre, con una suba del 6,4%.

Los resultados muestran que las percepciones sobre la honestidad y la capacidad de gestión continúan siendo más favorables que la valoración general del Gobierno y su preocupación por el conjunto de la sociedad.

Milei frente a los gobiernos anteriores

El informe también compara los resultados de las distintas presidencias argentinas en momentos equivalentes de sus mandatos.

En su mes 35 de gestión, Milei obtuvo un índice de 2,04 puntos, por debajo de los registros alcanzados por Néstor Kirchner (2,54) y Cristina Fernández de Kirchner durante su primera presidencia (2,42).

En cambio, el resultado supera los valores que registraban Mauricio Macri (1,77), Cristina Kirchner durante su segundo mandato (1,60) y Alberto Fernández (1,19) en la misma etapa.

La comparación muestra que el nivel actual de confianza es 15,2% superior al de Macri y 71,1% mayor que el de Alberto Fernández cuando ambos atravesaban el mismo momento de sus gobiernos.

Sin embargo, al considerar el promedio acumulado desde el comienzo del mandato, el resultado es menos favorable para la actual administración.

El índice promedio de la gestión Milei descendió a 2,32 puntos, su registro más bajo hasta el momento. En los primeros 35 meses de sus respectivas presidencias, Macri había promediado 2,43 puntos y Alberto Fernández, 1,83.

Mayor confianza en el interior del país y entre los hombres

La medición también revela diferencias significativas según la región, el género y la edad de los encuestados.

El interior del país volvió a registrar el nivel más alto de confianza en la administración nacional, con 2,27 puntos y una mejora mensual del 6,3%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el índice alcanzó 1,95 puntos, mientras que en el Gran Buenos Aires se ubicó en apenas 1,59, después de una caída del 1,4%.

De esta manera, se amplió por segundo mes consecutivo la diferencia entre el interior y el conurbano bonaerense.

Por género, la distancia también creció. Entre los hombres, el índice llegó a 2,35 puntos, con una suba del 8,7%, mientras que entre las mujeres retrocedió 2% y quedó en 1,70 puntos.

En cuanto a las edades, los jóvenes de entre 18 y 29 años mantienen el nivel más alto de confianza, con 2,23 puntos, aunque registraron una caída mensual del 6,2%.

La mejora más pronunciada se produjo entre los mayores de 50 años, donde el indicador aumentó 21,7% hasta alcanzar 2,20 puntos.

Por su parte, el grupo de entre 30 y 49 años presentó el nivel más bajo de confianza, con 1,82 puntos.

Las expectativas económicas, un factor decisivo

Uno de los contrastes más marcados del estudio aparece al relacionar la confianza política con las expectativas sobre la economía.

Entre quienes consideran que la situación económica del país mejorará durante los próximos doce meses, el índice alcanza 4,05 puntos, muy por encima del promedio nacional.

En cambio, entre quienes creen que la economía permanecerá sin cambios, la confianza se ubica en 2,73 puntos.

La diferencia es todavía mayor entre las personas que esperan un empeoramiento de la situación económica: en ese grupo, el indicador desciende hasta 0,43 puntos.

La distancia de 3,62 puntos entre los sectores más optimistas y los más pesimistas refleja la estrecha relación entre las expectativas económicas y la valoración del Gobierno.

Cómo se realiza la medición

El Índice de Confianza en el Gobierno se elabora mensualmente desde noviembre de 2001 y permite seguir la evolución de la percepción ciudadana sobre el Poder Ejecutivo a lo largo de distintas administraciones.

El relevamiento de noviembre fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 3 y el 17 de noviembre de 2026, mediante 1.000 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en 39 localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país.

En su evaluación general, la Universidad Torcuato Di Tella destaca que la confianza en la administración de Milei consiguió recuperar terreno durante los últimos dos meses, pero continúa por debajo de los valores de 2025.

El resultado deja así dos señales simultáneas: una mejora mensual en todas las dimensiones evaluadas y un deterioro interanual que todavía no logra revertirse, en momentos en que el Gobierno se aproxima al último año de su mandato y comienza a proyectar el escenario político y económico de 2027.