La 18.ª edición de la movilización provincial recorrió el centro de la capital con consignas contra la violencia y los discursos de odio. También se exigieron avances legislativos y justicia por distintos crímenes, entre ellos el de Samuel Tobares, ocurrido en Villa Parque Síquiman.

Una multitud participó este sábado de la 18.ª Marcha Provincial del Orgullo en Córdoba, que volvió a reunir a organizaciones de la diversidad sexual, agrupaciones sociales y ciudadanos en una jornada que combinó celebración, reivindicación de derechos y reclamos contra la discriminación y la violencia.

La movilización comenzó a concentrarse desde las 14 en el Parque Las Heras, desde donde partieron las columnas pasadas las 16. El recorrido avanzó por las avenidas General Paz y Vélez Sársfield, atravesó el centro de la capital provincial y llegó hasta la zona de Patio Olmos.

Banderas multicolores, música, intervenciones artísticas y distintas expresiones de la diversidad acompañaron la marcha, que culminó alrededor de las 20 frente al Paseo del Buen Pastor, en Nueva Córdoba, con un acto central y un festival musical.

La convocatoria estuvo encabezada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Córdoba, que este año eligió como consigna: «Nos quieren con miedo, nos encuentran en las calles con orgullo, memoria y rebeldía. ¡Ley Antidiscriminatoria YA!».

El mensaje expresó una de las principales preocupaciones de las organizaciones participantes: el incremento de los episodios de violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+ y la necesidad de fortalecer las herramientas legales para prevenirlos y sancionarlos.

Reclamos legislativos y memoria por las víctimas

Entre las principales demandas de esta edición figuraron la sanción de una Ley Antidiscriminatoria en Córdoba, una Ley Integral Trans y una Ley de Respuesta Integral al VIH.

Las organizaciones también reclamaron medidas concretas frente a los crímenes y discursos de odio, en un contexto marcado por distintos episodios de violencia que tuvieron repercusión durante los últimos meses en la provincia.

Uno de los casos recordados fue el asesinato de Víctor Hugo «Vica» Monteros, de 44 años, ocurrido el 12 de abril en una vivienda de barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.

Monteros había fundado Fuma Espuma, reconocido como el primer equipo de fútbol gay de Córdoba. Por su asesinato hay un acusado que deberá afrontar un juicio por homicidio calificado, entre otras agravantes, por odio a la orientación sexual.

También estuvo presente el reclamo de justicia por Samuel Tobares, el joven de 34 años que murió en noviembre de 2025 durante un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, en el valle de Punilla.

Por ese hecho, investigado por la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, fueron detenidos e imputados dos efectivos de la Policía de Córdoba por homicidio preterintencional.

El caso generó sucesivas movilizaciones y expresiones de repudio en Punilla, donde familiares y allegados continúan reclamando el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte.

Otro episodio mencionado durante la jornada fue el ataque denunciado por una pareja de varones en Agua de Oro, que aseguró haber sufrido amenazas y agresiones con un machete acompañadas de insultos homofóbicos.

Los manifestantes también recordaron la reciente vandalización de una placa del Mástil de la Diversidad en Alta Gracia, ocurrida después de la marcha del orgullo realizada en esa ciudad.

Siciliano participó de la marcha y recibió un reconocimiento

Entre los participantes estuvo el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, quien acompañó la movilización y recibió un reconocimiento de la Comisión Organizadora.

A través de sus redes sociales, el funcionario provincial destacó la convocatoria y expresó su satisfacción por compartir la jornada con miles de personas que salieron a las calles para defender «el derecho que tiene cada persona a elegir libremente su proyecto de vida».

Siciliano también agradeció la distinción recibida, aunque puso especial énfasis en la trayectoria de las organizaciones que impulsan la marcha y trabajan por el reconocimiento de derechos.

En ese sentido, valoró los años de lucha y el compromiso de quienes promueven una sociedad más justa e inclusiva, y llamó a seguir construyendo una Córdoba en la que nadie quede afuera.

Una celebración que volvió a ocupar las calles

Más allá de los reclamos, la marcha mantuvo su carácter festivo y cultural, con una amplia participación de artistas, colectivos y organizaciones que acompañaron el recorrido.

El cierre frente al Buen Pastor reunió a numerosos grupos y solistas, entre ellos La Cruz, La Simbiótica Cumbia, Willow McQueen, Bru Grippaldi y Gaba Transpop, junto con otras propuestas musicales y escénicas.

La movilización forma parte de una agenda de actividades culturales y encuentros vinculados con la diversidad que se extiende durante el fin de semana en Córdoba.

Con su 18.ª edición, la Marcha Provincial del Orgullo volvió a ocupar un lugar central en el calendario de movilizaciones de la provincia, combinando la celebración de las identidades y expresiones de la diversidad con la exigencia de políticas públicas, protección frente a la violencia y reconocimiento de derechos.