Según CAME, 1,41 millones de personas viajaron por el país durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional y generaron un movimiento económico de $332.557 millones. La cantidad de turistas cayó un 17,4% respecto de 2025, mientras que el gasto total retrocedió un 30,3% en términos reales. Las escapadas de cercanía y los viajes de último momento marcaron el comportamiento del sector.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en distintos destinos de Argentina, con un impacto económico directo de 332.557 millones de pesos. Sin embargo, detrás de ese movimiento, el balance dejó señales de un consumo más limitado: menos viajeros, estadías más breves y una reducción del gasto respecto del año pasado.

Los datos surgen del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que registró una caída interanual del 17,4% en la cantidad de turistas y una disminución del 30,3% en el impacto económico total, una vez descontada la inflación.

La comparación estuvo condicionada por la duración del descanso. Mientras que en 2025 el fin de semana largo tuvo cuatro días, este año se extendió durante tres. A esa diferencia se sumó la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV, que habían generado una importante movilización turística a principios de noviembre.

Pero el informe también identificó un comportamiento más prudente de los viajeros, con presupuestos ajustados, preferencia por destinos cercanos y una mayor búsqueda de actividades gratuitas o de bajo costo.

Viajes de dos días y gastos más controlados

La estadía promedio fue de dos días, por debajo de los 2,3 registrados durante el mismo feriado de 2025, aunque ligeramente superior a los 1,8 días del fin de semana largo de octubre.

El gasto diario por turista alcanzó los 118.770 pesos, lo que representó una disminución real del 3,1% interanual.

La combinación de estos tres factores —menos turistas, viajes más cortos y menor gasto diario— explica buena parte de la contracción económica registrada por CAME.

La tendencia también mostró cambios en la forma de organizar los viajes. En numerosos destinos, los operadores turísticos observaron una fuerte presencia de reservas de último momento, con decisiones que se tomaron pocos días antes de viajar.

Esta modalidad favoreció las escapadas espontáneas y de corta distancia, pero dificultó que los prestadores pudieran anticipar con precisión los niveles de ocupación.

Las restricciones en los ingresos familiares también influyeron en las actividades elegidas. Ferias, fiestas populares, espacios naturales y espectáculos gratuitos permitieron sostener parte del movimiento turístico sin exigir grandes desembolsos.

Mucho movimiento de visitantes, pero no siempre de turistas alojados

Una de las características destacadas del relevamiento fue la importancia de los excursionistas, es decir, las personas que se trasladan a un destino y regresan a sus hogares sin pasar la noche.

Este tipo de visitantes generó actividad en restaurantes, comercios, transportes y propuestas recreativas, aunque sin producir un impacto equivalente en la ocupación hotelera.

El caso de Santa Fe permitió observar esa diferencia: se estimaron más de 75.000 excursionistas, frente a aproximadamente 37.000 turistas que utilizaron alojamiento.

La situación refleja una transformación relevante para los destinos turísticos, especialmente aquellos que reciben viajeros de cercanía. La circulación de personas puede sostener determinados consumos, pero no necesariamente traducirse en estadías prolongadas ni en un movimiento económico distribuido entre todos los sectores.

En ese escenario, CAME señaló que el desafío para las localidades no pasa solamente por atraer visitantes, sino también por conseguir que permanezcan más tiempo y amplíen sus gastos en los servicios y comercios del destino.

Las fiestas populares y los acontecimientos deportivos impulsaron la demanda

El comportamiento turístico fue muy desigual entre las distintas regiones del país.

Mientras algunos destinos alcanzaron ocupaciones cercanas al 100%, otros registraron niveles moderados, incluso inferiores al 40%.

Las fiestas populares volvieron a funcionar como uno de los principales motores de las escapadas.

En Entre Ríos, por ejemplo, se desarrollaron alrededor de 20 celebraciones, entre ellas la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, en Viale, y la Fiesta del Choripán Entrerriano, en Rosario del Tala.

En el norte de Neuquén, la Fiesta Nacional del Chivito impulsó reservas superiores al 85% y dejó a Chos Malal prácticamente sin disponibilidad de alojamiento.

También se destacaron la Fiesta Nacional del Sol, en San Juan, y distintas celebraciones gastronómicas y culturales del interior.

El turismo religioso tuvo otro de sus puntos de mayor convocatoria en Sumampa, Santiago del Estero, donde la festividad de Nuestra Señora de la Consolación llevó las reservas hoteleras al 100%, tanto en esa localidad como en Villa Ojo de Agua.

En la Patagonia, las competencias deportivas contribuyeron a sostener el movimiento. Bariloche recibió a participantes de Patagonia Bariloche by UTMB, mientras que San Martín de los Andes y Villa La Angostura fueron escenarios del Gran Fondo Siete Lagos.

Estos acontecimientos permitieron concentrar visitantes en destinos específicos, aun dentro de un panorama nacional de menor consumo.

Córdoba, entre los destinos más elegidos para viajar en micro

El transporte terrestre también reflejó el movimiento del fin de semana largo.

Según datos de Plataforma10 incorporados por CAME, la venta de pasajes de ómnibus de larga distancia aumentó un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre.

Córdoba, Mar del Plata y Mendoza se ubicaron entre los destinos más elegidos por quienes utilizaron este medio de transporte.

La comparación corresponde a un fin de semana común del mismo mes, no al feriado equivalente del año anterior, y permite dimensionar la mayor demanda de viajes asociada al descanso prolongado.

En tanto, los destinos de montaña mantuvieron niveles importantes de ocupación. Bariloche registró un 85%, Ushuaia un 78% y Jujuy informó un promedio del 71% en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

El turismo comienza a mirar hacia el verano

El fin de semana largo también funcionó como una instancia de promoción de cara a la temporada de verano 2027.

Varias provincias aprovecharon el movimiento de visitantes para presentar nuevas campañas e incentivos destinados a estimular las reservas anticipadas.

Entre Ríos lanzó una propuesta que reúne 70 destinos con alternativas de playas, termas, gastronomía, carnavales y turismo rural, mientras que Salta presentó un programa de reintegros del 50% para compras anticipadas de servicios turísticos.

San Juan, por su parte, acompañó la Fiesta Nacional del Sol con promociones hoteleras y gastronómicas.

Estas acciones se desarrollaron en un contexto en el que la cautela de los consumidores y la contratación de último momento dificultan la planificación del sector.

Más de 14 millones de turistas en nueve fines de semana largos

El balance de CAME también permitió dimensionar el movimiento turístico acumulado durante 2026.

En los nueve fines de semana largos incluidos en su relevamiento anual —sin contar los descansos extraordinarios por la visita papal ni el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno— viajaron 14.339.094 turistas.

La estadía promedio fue de 2,3 días, con un gasto diario por persona de 111.537 pesos y un impacto económico acumulado superior a los 3,7 billones de pesos.

Las cifras muestran la importancia que mantienen los fines de semana largos para las economías regionales, aunque los resultados del último feriado reflejan las dificultades para sostener el nivel de consumo.

El movimiento de noviembre dejó una conclusión relevante para el sector: la cantidad de visitantes ya no alcanza, por sí sola, para medir el resultado turístico de un destino. La duración de las estadías y el dinero que los viajeros pueden destinar a alojamiento, gastronomía, entretenimiento y compras adquieren un peso cada vez mayor en el balance económico de cada fin de semana.