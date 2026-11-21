Con plateas agotadas desde el mediodía, un campo colmado y una destacada propuesta artística, la tercera edición del Festival Barrancas Bermejas tuvo una apertura a la altura de las expectativas. El Indio Lucio Rojas y Paquito Ocaño protagonizaron un cierre épico, en una noche donde la música, la emoción y hasta una tenue lluvia fueron parte de una verdadera celebración popular.

La tercera edición del Festival Barrancas Bermejas abrió sus puertas este viernes 20 de noviembre con una noche brillante, marcada por la calidez de las voces que pasaron por el escenario, la entrega de los músicos y el afecto de un público que acompañó cada presentación. Desde el mediodía, las plateas ya estaban agotadas, anticipando una convocatoria que terminaría por colmar el campo y convertir al predio de Los Labios del Indio en una multitudinaria celebración.

La primera jornada reunió a familias de Bialet Massé y de diferentes puntos de la provincia y el país que llegaron para disfrutar de una propuesta que comienza a consolidar su identidad dentro del circuito festivalero de la provincia.

Sobre el escenario, la grilla dejó en evidencia la calidad artística de las nuevas voces y el talento emergente. Sofía Murúa fue la encargada de abrir la programación, seguida por las presentaciones de La Nuestra, La Yuki, La Embrujada, Lucas González, Julián Oderiz y Trinar, jóvenes artistas ganadores del Pre Cosquín.

Cada propuesta aportó su identidad, su impronta musical y una cuidada puesta en escena, en un espectáculo que también se destacó por el despliegue tecnológico de sus pantallas, iluminación y sonido.

La apertura tuvo lugar a las 20, con la conducción de dos reconocidas voces de la locución cordobesa, Maricel Cortez y Sergio Castro. La animación estuvo a cargo del DJ Neo y la locutora Agustina Villalba, quienes acompañaron el desarrollo de una noche que fue creciendo en intensidad. Los ballets locales sumaron su presencia, reafirmando el vínculo del festival con las expresiones culturales de la comunidad.

Un cierre épico que convirtió al predio en una gran bailanta

El momento más esperado de la noche llegó de la mano de dos figuras profundamente queridas por el público: el Indio Lucio Rojas y Paquito Ocaño.

El Indio, padrino del Festival Barrancas Bermejas, volvió a encontrarse con el cariño de un público fiel que acompañó su presentación con entusiasmo y emoción. Su presencia reafirmó ese vínculo especial que mantiene con Bialet Massé.

Por su parte, Paquito Ocaño desplegó todo su carisma y esa capacidad singular de transformar cada presentación en una fiesta popular. Con su energía contagiosa, convirtió al Festival Barrancas Bermejas en la bailanta más grande de Bialet Massé.

El cierre regaló una de las postales más memorables de la primera jornada: Paquito y el Indio Lucio Rojas cantando entre el público. A ellos se sumó Alfredo Rojas, hermano del Indio, para completar un momento de enorme conexión con la multitud.

En medio de la celebración, el intendente Eduardo Reyna realizó un reconocimiento especial a ambas figuras: al Indio Lucio Rojas, por su acompañamiento como padrino del festival, y a Paquito Ocaño, por su primera presencia en esta tercera edición.

La noche también tuvo un ingrediente inesperado. Las suaves gotas de lluvia que cayeron sobre el predio, lejos de desanimar al público, aportaron una atmósfera particular. Entre la humedad serrana, las luces del escenario y la calidez de la multitud, la celebración adquirió por momentos un aire épico.

La tercera edición también puso de manifiesto el trabajo de producción detrás del espectáculo. La productora LD, encabezada por Emiliano Lucero, presentó una propuesta que se destacó por la calidad técnica, el despliegue de pantallas y un sistema de sonido que acompañó las diferentes expresiones musicales de la noche.

Fuera del escenario, el movimiento fue constante en los espacios gastronómicos y los circuitos de artesanos y emprendedores, que acompañaron con satisfacción el desarrollo de la primera jornada.

La cobertura de medios de comunicación de la región y de Córdoba capital, junto con la transmisión oficial de Canal 10, permitió ampliar el alcance de una celebración que busca posicionarse como una de las propuestas culturales del inicio de la temporada festivalera de Punilla.

Este sábado, el rock y la música urbana toman el escenario

Después de una apertura marcada por el folclore y la fiesta popular, Barrancas Bermejas continuará este sábado 21 de noviembre con una jornada dedicada al rock y la música urbana.

Desde las 18, el escenario alternativo será sede de una competencia de freestyle 1 vs. 1, cuyo ganador o ganadora tendrá la oportunidad de abrir la segunda noche desde el escenario mayor.

Kapanga será la figura central de la jornada, en el marco de sus tres décadas de trayectoria. La programación incluirá además a Planeador V, La Hora Urbana con Jano Olmos, Jam da Miércoles, Cabeza de Radio, Deivid Bouwer, El Humano, Última Chance y Día de Cuervos.

El cierre de esta tercera edición llegará el domingo 22 de noviembre con una noche de folclore y carnaval encabezada por Los Tekis, quienes presentarán canciones de su nuevo álbum «Andina». También actuarán Kepianko, agrupaciones de caporales, Jordy Vivas, Sofía Assis, Pichy Acosta, Agustín Toro, La Lunna y Macumbia.

Las entradas están a la venta en la plataforma Paseshow, con precios económicos. La entrada general cuesta $15.000 para mayores de 11 años, con beneficios para los residentes de Bialet Massé.