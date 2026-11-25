El intendente Santiago Arenas recorrió el sector y entregó a los vecinos información sobre la próxima obra. La iniciativa forma parte del plan de ampliación del servicio que ya alcanzó al barrio San Martín y continúa en barrio Argentino.

La Municipalidad de Capilla del Monte anunció una nueva etapa de ampliación de la red de gas natural, que contempla la extensión de 4.600 metros de cañerías en barrio Balumba, con el objetivo de incorporar a más familias al servicio.

El intendente Santiago Arenas recorrió el barrio y mantuvo encuentros con los vecinos, a quienes entregó personalmente una carta informativa con detalles sobre la intervención prevista.

La obra se inscribe en el programa de expansión de la infraestructura de gas natural que el municipio viene desarrollando en distintos sectores de la localidad, en articulación con el Gobierno de Córdoba.

Arenas destacó el impacto que tendrá la llegada del servicio para las familias del barrio, especialmente por la posibilidad de reducir los gastos de calefacción durante los meses más fríos.

“Sabemos lo que significa este servicio: pasar el invierno calefaccionados a un costo mucho menor, mayor seguridad, revalorización de las viviendas y, sobre todo, mejor calidad de vida”, expresó el intendente.

Nuevas etapas del plan de gasificación

La extensión proyectada en Balumba dará continuidad a las intervenciones realizadas en otros sectores de Capilla del Monte.

Entre los antecedentes recientes se encuentra la obra concretada en barrio San Martín, mientras que en barrio Argentino continúan los trabajos para ampliar la cobertura de la red.

Arenas vinculó la posibilidad de sostener estas inversiones con la situación financiera del municipio y el acompañamiento provincial. Según explicó, las obras son posibles gracias a “una administración ordenada, el saneamiento de nuestras finanzas y el crédito junto al Gobierno Provincial”.

El intendente también informó que el esquema contempla planes de financiación de hasta 12 cuotas, destinados a facilitar el acceso de los vecinos a la infraestructura.

Con la incorporación de 4.600 metros de red en barrio Balumba, el municipio busca avanzar en la expansión del gas natural hacia nuevos sectores de Capilla del Monte, dentro de una planificación que apunta a ampliar progresivamente la cobertura del servicio.