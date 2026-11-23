El lanzamiento oficial se realizará el lunes 30 de noviembre, con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo. La programación ya reúne cerca de 40 espectáculos y figuras como Fátima Flórez, Pedro Alfonso, Andrea del Boca, Nazarena Vélez, Miguel Ángel Rodríguez, Nito Artaza y el Oficial Gordillo.

Villa Carlos Paz se prepara para presentar oficialmente su temporada teatral de verano 2026/2027 en Buenos Aires, con una cartelera que ya reúne alrededor de 40 espectáculos distribuidos entre las principales salas y espacios de la ciudad.

El lanzamiento tendrá lugar el lunes 30 de noviembre, a las 13, en el Mercado de los Carruajes, ubicado en avenida Leandro N. Alem 852, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad contará con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo, presidida por Darío Capitani, y reunirá a productores, artistas y representantes del sector teatral.

La presentación busca dar visibilidad nacional a una de las principales propuestas de entretenimiento del verano cordobés, en una temporada que combinará grandes producciones, comedias, humor, musicales, espectáculos infantiles y propuestas de artistas locales.

El empresario teatral Pablo Sittoni, integrante de la Asociación de Productores Teatrales de Villa Carlos Paz, adelantó que la programación se encuentra prácticamente definida y destacó el acompañamiento del organismo provincial para concretar el lanzamiento.

«Una vez más nos están apoyando fuertemente y estamos esperando una temporada que, en vista de los elencos y las producciones que se han armado, va a ser realmente espectacular», expresó durante una entrevista con Carlos Paz Televisión.

Las principales figuras y espectáculos confirmados

Entre los nombres que encabezarán la temporada aparece Pedro Alfonso, quien celebrará sus 15 años de trayectoria teatral en Villa Carlos Paz con «Manos arriba», la nueva comedia que protagonizará junto a Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Camila de los Santos, bajo la dirección de Diego Ramos.

La obra se estrenará el 25 de diciembre en el Teatro del Lago, uno de los escenarios tradicionales de la temporada.

En el Teatro Holiday, en tanto, se anuncia el regreso de Fátima Flórez, quien compartirá escenario con Matías Alé y elenco. El complejo también ofrecerá espectáculos del Flaco Pailos, Camilo Nicolás y Bomba Allende, además de funciones con Pablo Alarcón, Claribel Medina, Arnaldo André y Marta González.

El Teatro Candilejas tendrá entre sus principales apuestas a «Los Mosqueteros del humor», con Miguel Ángel Rodríguez, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Alex «El Pelao» Conforti. La propuesta debutará el 25 de diciembre.

En otra de sus salas llegará «Votemos», una comedia encabezada por Andrea del Boca, Esteban Prol y un elenco que incluye a Yipio, Facundo Gambandé y Anna del Boca, entre otros artistas.

El humor también ocupará un lugar central en el Teatro Luxor, donde Miguel Martín, el Oficial Gordillo, presentará un nuevo espectáculo junto a Zaúl Showman e invitados. La sala completará su programación con funciones de magia protagonizadas por Mago Matus y Willy Magia, y presentaciones musicales de La Konga.

Otra de las comedias destacadas será «Vecinos en peligro», con Nazarena Vélez, Diego Pérez, Santiago Camaño, Barbie Vélez, Nicolás Maiques y Tato Algorta, que se presentará en el Teatro del Sol.

En ese complejo también actuará Pirulo, acompañado por Mauro Villaverde y Gerardo Coniglio, además de otras propuestas humorísticas y funciones especiales de stand-up.

Por su parte, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti compartirán escenario en «Argenmatch», junto a Belén Francese, Nerina Sist y elenco, en el Teatro Zorba.

Musicales, folklore y propuestas para diferentes públicos

La temporada también tendrá una importante presencia de espectáculos musicales y producciones vinculadas con el folklore argentino.

Ángel Carabajal presentará «Bien Argentino. Entre ustedes» en el auditorio del Hotel Amerian, mientras que en el Multiespacio Mónaco llegará «Mestiza 2027», con Mariana Clemensó y elenco.

En el Multiespacio LIV, Kike Teruel encabezará la peña «La Nochera», con música folklórica e invitados especiales.

El Teatro Libertad, por su parte, ofrecerá propuestas de malambo, tango y espectáculos infantiles, mientras que otros espacios incorporarán comedias musicales, magia y entretenimiento familiar.

La oferta se completa con artistas que mantienen una presencia sostenida en Villa Carlos Paz, como Hugo Varela, Marcos Ontivero, Ale Orlando y Camilo Nicolás, junto con nuevas producciones que buscan incorporarse al circuito teatral de verano.

Sittoni destacó precisamente esa combinación entre figuras de trayectoria y nuevos talentos como una característica de la plaza teatral carlospacense.

«Lo que tiene Carlos Paz es que no pasa en otras plazas, ni siquiera en Buenos Aires: siempre da espacio para que surjan nuevas figuras», sostuvo.

La temporada comenzará oficialmente el 22 de diciembre

El lanzamiento en Buenos Aires será una de las primeras grandes acciones promocionales de Villa Carlos Paz de cara al próximo verano.

La Municipalidad confirmó que la apertura oficial de la temporada se realizará el 22 de diciembre, mientras que varias de las principales producciones teatrales comenzarán sus funciones durante los días siguientes, especialmente a partir de Navidad.

La cartelera todavía permanece abierta a nuevas incorporaciones, por lo que la cantidad de espectáculos podría aumentar durante las próximas semanas.

La presentación del 30 de noviembre dará continuidad a la estrategia desarrollada el año pasado, cuando Villa Carlos Paz lanzó su temporada teatral 2025/2026 en el Teatro Picadero de Buenos Aires, en una actividad conjunta de la Agencia Córdoba Turismo, los empresarios teatrales y el municipio.

Con figuras nacionales, el regreso de artistas habituales y una oferta que abarca distintos géneros y públicos, la ciudad comenzará a promocionar formalmente su programación de verano, con el objetivo de consolidar al teatro como uno de los principales atractivos de su temporada turística.