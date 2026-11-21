Los aportes beneficiarán a cuarteles de 16 departamentos y permitirán mejorar el equipamiento, ampliar instalaciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. El gobernador destacó el compromiso y la solidaridad de los bomberos voluntarios y ratificó el acompañamiento de la Provincia a estas instituciones. Durante los primeros nueve meses de 2026, Córdoba registró una de las menores superficies afectadas por incendios de los últimos 25 años, con 7.773 hectáreas quemadas.

El gobernador Martín Llaryora encabezó este viernes la entrega de aportes por un total de 800 millones de pesos a 28 cuarteles de bomberos voluntarios de 16 departamentos de la provincia, destinados a fortalecer su infraestructura, incorporar equipamiento y mejorar la capacidad operativa ante situaciones de emergencia.

Los fondos permitirán acompañar el trabajo que estas instituciones desarrollan en sus comunidades, tanto en la prevención y el combate de incendios como en tareas de rescate, salvamento y asistencia ante accidentes y otros siniestros.

Durante el acto, Llaryora reconoció la vocación de servicio de los bomberos voluntarios y destacó su papel fundamental en el sistema provincial de protección civil.

“Quiero reconocer el corazón de la institución y de cada uno de los bomberos, porque en ustedes se refleja lo mejor de nuestra sociedad”, expresó.

El mandatario subrayó que, especialmente en las localidades del interior, los bomberos cumplen una función que trasciende la lucha contra el fuego.

“Quienes somos del interior sabemos que no solo apagan incendios, sino que brindan asistencia constante y suelen llegar primero a los accidentes con equipamiento clave. Son el brazo más fuerte, capacitado y equipado de la defensa civil”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el fortalecimiento de cada cuartel representa una inversión en seguridad y protección para todos los cordobeses.

“Cuando los cordobeses colaboramos con un cuartel, estamos colaborando con cada uno de los habitantes de la provincia. Cuando van a rescatar a alguien no preguntan de qué ciudad o provincia es, porque uno nunca sabe cuándo puede tener una emergencia y los bomberos van a extender su ayuda a todos lados”, sostuvo.

Llaryora también hizo referencia al contexto económico y ratificó la decisión del Gobierno provincial de sostener el acompañamiento a las instituciones bomberiles.

“En este momento tan difícil, sabemos que se les complica a las familias, a los municipios y a las instituciones. Por eso, en los momentos críticos, uno tiene que saber dónde pone cada peso, dónde rinde más y dónde se multiplica”, señaló.

Asimismo, agradeció especialmente la participación de los bomberos voluntarios en el operativo desarrollado durante la reciente visita del papa León XIV a Córdoba.

“Los bomberos voluntarios han sido centrales en la organización, en el trabajo y en la ayuda. Quiero agradecerle a la gran familia de los bomberos voluntarios que estuvieron en este evento ayudándonos y poniendo a Córdoba en lo más alto”, manifestó.

Acompañamiento provincial y fortalecimiento de los cuarteles

La entrega de aportes forma parte de las políticas que lleva adelante el Gobierno de Córdoba para fortalecer el sistema de bomberos voluntarios, mediante financiamiento operativo, capacitación, mejoras de infraestructura e incorporación de tecnología.

En diciembre de 2025, la Provincia había otorgado otros 615 millones de pesos a 21 cuerpos de bomberos voluntarios de distintas localidades del interior.

Durante el último año también se destinaron recursos para becas del personal, sostenimiento de los cuerpos activos y adquisición de equipamiento de última generación, incluidos domos inteligentes para la detección temprana de incendios.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó el compromiso de las instituciones con sus comunidades.

“Los bomberos inspiran respeto, orgullo, amor y compromiso. Es satisfactorio ser parte de un Gobierno que entiende que quienes ayudan a nuestra gente y están siempre presentes necesitan acompañamiento”, expresó.

Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Marcelo Zornada, ratificó el respaldo provincial al sistema de bomberos voluntarios.

“La Provincia también es parte del sistema de bomberos. No apagará el fuego como lo hacen los bomberos, pero tenemos todos los elementos a disposición de ustedes para ser cada día mejores”, sostuvo.

Los aportes permitirán ampliar instalaciones y mejorar la capacitación

Entre los cuarteles beneficiados se encuentra el de Marcos Juárez, donde los fondos serán destinados a la creación de un nuevo espacio de formación.

El intendente electo Germán Font explicó que el proyecto permitirá contar con instalaciones más modernas para capacitar tanto al personal bomberil como a estudiantes y vecinos, especialmente en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

En Los Hornillos, en tanto, los recursos se utilizarán para ampliar las instalaciones del cuartel e incorporar equipamiento.

Valeria Torres, integrante de esa institución, agradeció el acompañamiento provincial y destacó el servicio permanente que prestan los bomberos.

“La comunidad sabe que tenemos guardia las 24 horas y nos llama ante cualquier urgencia. Ellos saben que estamos al servicio de la comunidad todo el día”, afirmó.

Córdoba registra uno de los índices de incendios más bajos de los últimos 25 años

Durante los primeros nueve meses de 2026, la superficie afectada por incendios forestales y rurales en Córdoba alcanzó las 7.773 hectáreas, uno de los registros más bajos de los últimos 25 años.

El dato surge de un relevamiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (Idecor), publicado el pasado 30 de octubre.

Si bien las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño contribuyeron a limitar la propagación del fuego, el Gobierno provincial destacó la importancia de sostener las políticas de prevención, la inversión en infraestructura y la capacitación permanente del personal.

En este marco, el fortalecimiento de los cuarteles constituye una herramienta fundamental para mejorar la preparación y la capacidad de respuesta frente a incendios y otras emergencias en todo el territorio provincial.

Los 28 cuarteles beneficiados

Los aportes alcanzaron a cuerpos de bomberos voluntarios de las siguientes localidades, agrupadas por departamento:

Calamuchita: La Cumbrecita, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano.

La Cumbrecita, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano. Colón: Salsipuedes.

Salsipuedes. Cruz del Eje: Villa de Soto.

Villa de Soto. General Roca: Buchardo.

Buchardo. General San Martín: Ausonia, Chazón, La Laguna, Tío Pujío y Villa Nueva.

Ausonia, Chazón, La Laguna, Tío Pujío y Villa Nueva. Juárez Celman: Las Higueras.

Las Higueras. Marcos Juárez: Marcos Juárez.

Marcos Juárez. Punilla: Cosquín y Santa María de Punilla.

Cosquín y Santa María de Punilla. Río Cuarto: Las Vertientes.

Las Vertientes. Río Segundo: Manfredi.

Manfredi. San Javier: Los Hornillos.

Los Hornillos. San Justo: Alicia, Brinkmann y Las Varillas.

Alicia, Brinkmann y Las Varillas. Santa María: Potrero de Garay.

Potrero de Garay. Tercero Arriba: Río Tercero.

Río Tercero. Tulumba: San José de la Dormida.

San José de la Dormida. Unión: Noetinger, Pascanas, San Antonio de Litín y Viamonte.

Del acto también participaron el secretario de Vinculación Comunitaria, Ángel Bevilacqua; el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, Hugo Yakoby; intendentes, presidentes comunales, legisladores y representantes de los cuerpos de bomberos beneficiados.