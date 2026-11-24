La Cámara 3ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación del Ejecutivo y ratificó que las restricciones ambientales impuestas sobre un terreno de más de 18 hectáreas impidieron su aprovechamiento económico. El concejal Daniel Ribetti cuestionó el destino de los fondos que los vecinos pagan específicamente para expropiar tierras de la montaña y exigió explicaciones sobre su utilización.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz deberá indemnizar al propietario de un terreno de más de 18 hectáreas ubicado en el faldeo de las sierras, luego de que la Cámara 3ª Civil y Comercial de Córdoba rechazara la apelación del Ejecutivo y confirmara una sentencia que reconoció la existencia de una expropiación irregular o de hecho.

El pronunciamiento judicial establece que las restricciones ambientales y urbanísticas impuestas por el propio municipio privaron al dueño de la posibilidad de aprovechar económicamente su propiedad, sin que se hubiera concretado previamente un procedimiento formal de expropiación.

El fallo abre ahora una obligación económica para la administración municipal, cuyo monto deberá determinarse en una etapa posterior del proceso. La resolución también reavivó la discusión política sobre los recursos que Villa Carlos Paz recauda mediante tasas específicas para adquirir terrenos privados del faldeo de la montaña.

El concejal Daniel Ribetti, referente de Carlos Paz Despierta, cuestionó la actuación del Ejecutivo y reclamó información sobre el dinero recaudado para ese propósito, cuyos fondos fueron declarados de libre disponibilidad en distintos ejercicios presupuestarios.

“Es muy fácil hacer ambientalismo de folleto con la plata de todos los vecinos”, disparó el edil.

Una propiedad que quedó sin posibilidades de explotación

El inmueble se encuentra en el paraje Las Rosas, pedanía San Roque, departamento Punilla, y supera las 18 hectáreas de superficie.

La controversia judicial se originó en las restricciones derivadas de su inclusión dentro del Área Protegida 1, bajo una categoría de intangibilidad que prohíbe construir, subdividir o modificar el terreno y limita los usos permitidos a actividades científicas y ambientales.

Durante el proceso se acreditó que esas disposiciones impidieron continuar con la explotación ganadera que históricamente se desarrollaba en la propiedad.

La Municipalidad defendió su actuación argumentando que las limitaciones constituían una aplicación legítima de sus facultades de regulación urbanística y protección ambiental. También cuestionó la aplicación del artículo 32 de la Ley Provincial 6394.

Sin embargo, la Cámara entendió que las restricciones habían afectado sustancialmente el derecho de propiedad y que correspondía reconocer una indemnización, aun cuando no existiera una declaración formal de utilidad pública.

La resolución contó con el voto de Rafael Garzón Molina y la adhesión de Jorge Augusto Barbará, en un tribunal integrado también por Guillermo Edmundo Falco.

Además de confirmar la obligación de pago, dispuso que, una vez entregada la posesión del inmueble, se proceda a inscribirlo a nombre del municipio en el Registro General de la Provincia. Las costas de la apelación quedaron a cargo de la Municipalidad.

El fondo que los vecinos pagan para expropiar la montaña

La sentencia coloca nuevamente bajo discusión un mecanismo de financiamiento que existe desde hace años en Villa Carlos Paz.

Los contribuyentes abonan un conjunto de adicionales sobre las tasas municipales destinados a nueve cuentas de afectación específica, que representan en conjunto un 34% adicional.

Entre esos conceptos figuran el 2% para Expropiaciones Faldeo Montaña y otro 0,5% destinado a Expropiaciones.

Se trata de recursos que tienen un propósito expresamente establecido: financiar la adquisición de propiedades privadas para su incorporación al patrimonio municipal.

La existencia de ese fondo ya había sido destacada públicamente en 2015, durante el debate de la ordenanza de intangibilidad de las montañas.

En aquella oportunidad, la entonces directora de Planeamiento Urbano Ambiental, Liliana Bina, recordó que “ya existe una alícuota que se paga con las tasas municipales que alimenta un fondo para expropiar los terrenos de particulares”.

Más de una década después, la sentencia judicial vuelve a poner sobre la mesa la relación entre la protección del faldeo serrano y los recursos necesarios para concretarla.

La polémica por el destino de los recursos

El cuestionamiento de Ribetti apunta especialmente a una práctica presupuestaria aplicada durante los últimos años.

En diciembre de 2025, el Concejo de Representantes aprobó, junto con el Presupuesto y la Ordenanza Tarifaria, una disposición que estableció la libre disponibilidad de los recursos provenientes de cuentas con afectación específica, con la ejecución presupuestaria anual como mecanismo de rendición.

Una herramienta similar había sido utilizada con los fondos correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024.

Esto permitió que recursos originalmente destinados a finalidades determinadas pudieran incorporarse a la disponibilidad general de la administración municipal.

“El problema es que en los últimos años ese fondo se pasó a libre disponibilidad. Se recaudó para comprar el cerro y se gastó en otra cosa. Ahora la Justicia manda a pagar y alguien va a tener que explicar dónde está la plata”, sostuvo Ribetti.

El concejal consideró especialmente contradictorio que se mantenga el cobro de una contribución destinada a expropiar terrenos del faldeo mientras se habilita la utilización de esos recursos para otros gastos municipales.

“Este fallo obliga a desembolsar lo que teóricamente se recauda como cuenta de afectación específica para la expropiación del faldeo de la montaña. Los vecinos pagan un 2 por ciento para eso y otro 0,5 por ciento para expropiaciones. Ese dinero tiene destino escrito, no es una sugerencia del intendente”, afirmó.

La discusión adquiere particular relevancia en el actual contexto presupuestario, cuando el Concejo analiza las previsiones de ingresos y gastos para 2027 y las cuentas municipales muestran un crecimiento de las obligaciones pendientes de pago.

Según señaló Ribetti, durante 2026 todavía no se habilitó el cambio de destino de esos fondos, una decisión que en ejercicios anteriores se adoptó durante diciembre, cerca del cierre del año.

“Este año todavía no se habilitó el cambio de destino, y eso que viene pasando en diciembre, casi sobre el cierre del ejercicio y junto con el Presupuesto. Nunca votamos el cambio de destino de las cuentas, nos parece deshonesto cobrar con un propósito y usar el dinero en otro”, cuestionó.

Ribetti reclama explicaciones al Ejecutivo

Más allá del resultado judicial, el concejal planteó que la controversia refleja una manera de abordar la protección ambiental que termina trasladando sus costos tanto a los propietarios como a los contribuyentes.

“Se declara intangible el cerro, se saca la foto y la factura la paga primero el propietario, que se queda con el título pero sin poder usar la tierra, y después el contribuyente, que termina financiando el juicio”, expresó.

Para Ribetti, la conservación del patrimonio natural de Villa Carlos Paz requiere decisiones que contemplen tanto las restricciones sobre los terrenos privados como las obligaciones económicas que esas medidas pueden generar.

“Proteger el ambiente no es prohibir y mirar para otro lado. Es declarar, tasar, expropiar y pagar. Lo demás es marketing con dinero ajeno”, sostuvo.

En esa línea, reclamó que el Ejecutivo informe cuánto dinero ingresó durante los últimos ejercicios a las cuentas destinadas a expropiaciones, qué utilización tuvieron esos recursos y cuál es su disponibilidad actual.

“Quisiera que el Ejecutivo brinde detalle de lo recaudado, el saldo actual de esas cuentas y el destino concreto de los fondos de los últimos ejercicios”, planteó.

La sentencia introduce así un nuevo elemento en el debate sobre la política de protección de las montañas de Villa Carlos Paz. Por un lado, confirma que determinadas restricciones ambientales pueden generar obligaciones indemnizatorias para el municipio. Por otro, vuelve a colocar bajo discusión el manejo de los fondos que los vecinos aportan específicamente para financiar la adquisición de tierras del faldeo.

Con una indemnización todavía pendiente de cuantificación, el destino de los recursos recaudados para expropiaciones y la capacidad del municipio para afrontar el pago aparecen ahora como dos cuestiones centrales de esta controversia.