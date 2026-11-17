El Presidente anticipó un segundo mandato durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central. Defendió su programa económico, prometió continuar con la reducción del gasto público y los impuestos, y reconoció que la inflación no baja al ritmo esperado.

El presidente Javier Milei volvió a anticipar este martes que conseguirá la reelección en 2027 y aseguró que La Libertad Avanza ganará las elecciones presidenciales en primera vuelta. Lo afirmó durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad, donde combinó un balance de su gestión económica con definiciones sobre el próximo escenario electoral.

En uno de los pasajes de su exposición, el mandatario se refirió a la posibilidad de ofrecer recomendaciones a quien lo suceda en la Presidencia, pero inmediatamente proyectó su continuidad en el cargo durante otros cuatro años.

«Para quien sea mi sucesor en 2031, porque voy a ser reelecto», afirmó ante el auditorio, que contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Milei también dirigió un mensaje especial a los jóvenes presentes, a quienes identificó como protagonistas de la continuidad de su proyecto político.

«Ustedes son los que van a salvar el país», sostuvo, antes de expresar su confianza en el resultado de los próximos comicios: «No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta».

Las declaraciones se producen en momentos en que el Gobierno acelera las negociaciones parlamentarias para modificar el sistema electoral de 2027, con una propuesta que contempla suspender las PASO durante ese año y habilitar mecanismos de alianzas entre fuerzas nacionales y provinciales.

Reconoció que la inflación no baja al ritmo esperado

Aunque el discurso incluyó un mensaje electoral, la mayor parte de la exposición estuvo dedicada a defender el programa económico y repasar las condiciones que, según Milei, encontró al asumir en diciembre de 2023.

El Presidente sostuvo que su administración recibió una economía con graves desequilibrios fiscales y monetarios, y reivindicó el ajuste del gasto público como una de las principales herramientas para estabilizarla.

Sin embargo, admitió que la inflación no está descendiendo con la velocidad que esperaba el Gobierno.

Milei destacó que el Índice de Precios Internos al por Mayor registró una suba del 1,6% en octubre, de acuerdo con los datos difundidos este martes por el INDEC.

Según su interpretación, al descontar el impacto extraordinario del aumento internacional del petróleo, la inflación mayorista se estaría moviendo a un ritmo cercano al 0,8% mensual.

El mandatario defendió los resultados obtenidos en materia de precios, aunque reconoció que las expectativas iniciales de desinflación todavía no se cumplieron plenamente.

También admitió la posibilidad de que la economía haya atravesado dos trimestres de contracción, pero sostuvo que el desempeño de la actividad estuvo condicionado por factores políticos internos y por el escenario internacional.

En ese sentido, atribuyó parte de las dificultades a los intentos de la oposición de modificar la política fiscal y a los efectos económicos de los conflictos internacionales.

Prometió profundizar la reducción del Estado

Milei ratificó que una eventual segunda gestión mantendría como prioridades la disminución del gasto público, la reducción de impuestos y el equilibrio fiscal.

Aseguró que desde el inicio de su administración se redujeron tributos equivalentes a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno y afirmó que el objetivo es continuar disminuyendo la presión impositiva.

También cuestionó el concepto de contribuyente para referirse a quienes pagan impuestos, al considerar que la tributación constituye una imposición del Estado sobre los ciudadanos.

El Presidente insistió en que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria para sostener la estabilidad económica y rechazó las propuestas de incrementar el gasto para estimular el consumo y la actividad.

Críticas a la oposición y expectativas para 2027

En otro tramo de su intervención, Milei vinculó el comportamiento del riesgo país con la incertidumbre sobre la continuidad de su programa económico.

El mandatario volvió a responsabilizar a sectores opositores por generar desconfianza entre los inversores y sostuvo que la recuperación económica habría sido más pronunciada sin las tensiones políticas y los factores internacionales que afectaron al país.

También reconoció un repunte reciente de los indicadores de pobreza, que atribuyó a las consecuencias de esas dificultades.

Pese a ese escenario, reiteró su optimismo sobre las perspectivas de crecimiento y aseguró que las reformas impulsadas por su administración sentarán las bases de una transformación económica de largo plazo.

Su intervención en las Jornadas Monetarias y Bancarias dejó así una nueva definición sobre sus aspiraciones políticas: Milei no solo ratificó que buscará un segundo mandato en 2027, sino que anticipó una victoria sin necesidad de balotaje, mientras el Gobierno intenta consolidar su programa económico y negociar nuevas reglas para las próximas elecciones nacionales.