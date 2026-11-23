El beneficio impositivo del Presupuesto 2027 alcanzará al 97% de los inmuebles y también prevé una baja de la alícuota general de Ingresos Brutos del 4,75% al 3,50%. Además, se impulsará una nueva ley de promoción del comercio. La política de reducción tributaria permitirá que $1,5 billones permanezcan en manos de los cordobeses.

El Gobierno de Córdoba, por decisión del gobernador Martín Llaryora y a través del proyecto de Presupuesto Provincial 2027, profundizará su política de reducción de impuestos con un conjunto de medidas destinadas a aliviar la economía de las familias, fortalecer la actividad productiva, promover nuevas inversiones y generar empleo.

La continuidad de la iniciativa de alivio fiscal aplicada durante el presupuesto vigente, sumada a las nuevas disposiciones, permitirá que $1,5 billones permanezcan en manos de los cordobeses. En paralelo, el Gobierno provincial mantendrá el equilibrio fiscal y concentrará los recursos públicos en las áreas prioritarias, con especial atención a la salud, la educación, la seguridad y los programas sociales.

“El presupuesto 2027 vuelve a tener el ánimo de una provincia que, con las acciones que venimos haciendo, estimule desde Córdoba a la Argentina a tomar una senda de orden fiscal, pero con progreso económico, atendiendo a quienes más lo necesitan”, señaló Llaryora.

Reducción del Impuesto Inmobiliario Urbano

Una de las principales medidas será la reducción del Impuesto Inmobiliario Urbano, que alcanzará a la totalidad de los inmuebles de la provincia. El 97% de las propiedades tendrá una disminución del 30%, mientras que el 3% restante accederá a una rebaja del 5%.

También se mantendrán las exenciones y los beneficios sociales destinados a los sectores más vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas de acceso a la vivienda social. Además, continuarán los tratamientos tributarios especiales vinculados con educación, salud, consumo básico, economía popular y entidades sin fines de lucro que desarrollan actividades de interés comunitario.

Ingresos Brutos

Se reducirá la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,50%, una disminución de 1,25 puntos porcentuales.

Además, se ampliará significativamente la cantidad de contribuyentes que acceden al régimen de alícuota reducida: hoy, unos 70.000 contribuyentes están comprendidos en este beneficio; con las modificaciones previstas para 2027, se incorporarán otros 40.000, hasta alcanzar un total de 110.000.

Así, el 58% de los contribuyentes de Ingresos Brutos de Córdoba accederá a una alícuota reducida.

A través de este instrumento, los establecimientos comerciales podrán acceder a beneficios en

Promoción de inversiones en el comercio

Llaryora también impulsará una ley de promoción del comercio, que extenderá a esta actividad los beneficios del mecanismo de Impuestos por Inversión.

A través de este instrumento, los establecimientos comerciales podrán acceder a beneficios en Ingresos Brutos en función de las inversiones que realicen.

Beneficios para el campo y la industria

Continuarán los incentivos tributarios destinados a sectores estratégicos de la economía provincial: se mantendrá la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para las actividades agropecuarias e industriales comprendidas en el beneficio, se estimularán nuevos emprendimientos productivos y se promoverá el desarrollo económico en las distintas regiones de la provincia.

Reducción del Impuesto Automotor para el transporte público

Se aplicará una reducción del 50% del Impuesto Automotor para los vehículos afectados al transporte público de pasajeros, al traslado de personas con discapacidad y pacientes crónicos, taxis y unidades que prestan servicios mediante plataformas online.

Prioridad para salud, educación, seguridad y programas sociales

La reducción de impuestos estará acompañada por una política de contención del gasto público, orientada a preservar el equilibrio fiscal y garantizar los servicios esenciales.

De este modo, el Presupuesto 2027 priorizará la inversión en salud, educación, seguridad y programas sociales, con especial atención a las necesidades de los sectores más vulnerables.

Además, se reducirá un 40% la inversión en publicidad oficial, como parte de una política de disminución de los gastos del Estado.

Alivio fiscal en un contexto económico complejo

Las nuevas medidas dan continuidad a la política tributaria implementada durante el ejercicio anterior, cuando el Gobierno provincial dispuso una reducción del 30% de Ingresos Brutos para pequeños negocios y disminuciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano que alcanzaron a más del 40% de los contribuyentes.

Aquellas decisiones representaron un alivio fiscal estimado en $900.000 millones que permanecieron en manos de los cordobeses.

Con la continuidad de esos beneficios y las nuevas reducciones previstas para 2027, el impacto conjunto de la política tributaria alcanzará los $1,5 billones.