El concejal intensifica su estrategia de comunicación a través de una página web propia y las redes sociales, mientras sostiene recorridas y encuentros con vecinos e instituciones. Con más de un centenar de iniciativas presentadas durante la actual gestión y una postura crítica del gobierno de Esteban Avilés, avanza en la construcción de su propuesta electoral para junio de 2027.

Con las elecciones municipales de junio de 2027 cada vez más cerca, el concejal Daniel Ribetti profundiza su posicionamiento político en Villa Carlos Paz mediante una combinación de actividad legislativa, presencia territorial y una estrategia de comunicación que busca proyectarlo como alternativa para la intendencia.

El dirigente, que impulsa el espacio Carlos Paz Despierta, viene reforzando su presencia en redes sociales y cuenta con una página web propia en la que reúne sus principales propuestas, antecedentes, actividades y canales de participación ciudadana.

Bajo la consigna “Hay que poner la ciudad en marcha”, el sitio presenta una serie de lineamientos para una eventual gestión municipal, organizados alrededor de la reducción de la presión tributaria, la generación de empleo, el desarrollo productivo, la planificación urbana, el cuidado ambiental y la mejora de los servicios públicos.

La orientación electoral aparece expresamente en la plataforma, que incorpora la identificación “Daniel Ribetti Intendente 2027”, en una señal del camino político que el concejal busca recorrer durante los próximos meses.

“Carlos Paz tiene futuro. Propuestas concretas para ordenar el presente y construir la ciudad que merecemos”, plantea en la presentación de su proyecto.

Del trabajo legislativo a la construcción de una alternativa

Ribetti atraviesa su segundo período en el Concejo de Representantes, donde ha mantenido una posición de fuerte cuestionamiento a distintas decisiones del gobierno encabezado por Esteban Avilés.

Su actividad legislativa constituye uno de los principales respaldos con los que busca sostener esa proyección política.

En julio, al presentar un balance de su labor parlamentaria, informó que había impulsado 224 iniciativas desde su primera asunción, en 2019, de las cuales 101 correspondían al período iniciado en diciembre de 2023. Desde entonces continuó sumando proyectos, pedidos de informes e intervenciones sobre diferentes problemáticas de la ciudad.

Entre sus principales líneas de trabajo figuran el control del gasto municipal, las políticas tributarias, el transporte urbano, los servicios públicos, la planificación de obras, la protección ambiental y los mecanismos institucionales de fiscalización.

En los últimos meses también tuvo participación en debates vinculados con las modificaciones del Código de Edificación y Urbanismo, el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y los controles municipales sobre construcciones particulares.

Su postura crítica frente a Carlos Paz Unido ha estado acompañada por la presentación de propuestas alternativas, aunque muchas de sus iniciativas encontraron dificultades para avanzar en un Concejo donde el oficialismo cuenta con mayoría.

En el balance difundido a mediados de año, Ribetti ya había anticipado su intención de trascender la tarea de fiscalización propia de una banca opositora.

“Controlar es una obligación funcional de un concejal, pero también comprendí que eso ya no alcanza. No alcanza con denunciar, pedir informes o votar en contra cuando las decisiones perjudican a los vecinos”, sostuvo entonces.

Esa definición encuentra continuidad en su actual estrategia política, orientada a transformar los cuestionamientos a la gestión municipal en una propuesta de gobierno.

Los barrios, otro eje de su construcción política

La actividad de Ribetti no se limita al recinto legislativo ni a las plataformas digitales. El concejal mantiene recorridas por distintos barrios de Villa Carlos Paz y encuentros con vecinos e instituciones, una práctica que busca incorporar las preocupaciones cotidianas de la comunidad a su agenda de trabajo.

El contacto territorial también ocupa un lugar destacado en su nueva presentación pública, donde reivindica su pertenencia a la ciudad y su trayectoria anterior a la actividad política.

“Soy Daniel Ribetti, tengo 53 años, carlospacense de toda la vida. Llegué a la política de grande; durante años me dediqué a la docencia universitaria, acompañando a estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas”, expresa en su sitio web.

El dirigente vincula esa experiencia con una forma de entender la función pública basada en la cercanía y la escucha.

Desde esa perspectiva, Carlos Paz Despierta se presenta como una iniciativa ciudadana independiente, que busca concentrar su actividad en los problemas locales.

“No discuto política nacional o provincial: solo me preocupa Carlos Paz. Mi compromiso es claro: estar cerca, escuchar, proponer y hacer”, sostiene Ribetti.

La estrategia apunta a fortalecer un vínculo directo con vecinos de diferentes sectores de la ciudad, tanto para recoger demandas como para incorporar participantes a la construcción política que impulsa.

Una propuesta centrada en la economía local y los servicios

La página web también permite identificar los principales ejes sobre los que Ribetti pretende organizar su propuesta electoral.

Uno de ellos es el alivio tributario, mediante una administración municipal que define como más eficiente y austera, con menores cargas para los contribuyentes y una mejor utilización de los recursos.

La generación de empleo durante todo el año constituye otro de sus objetivos. En ese terreno propone atraer inversiones, acompañar nuevos emprendimientos y diversificar la economía local para reducir la dependencia de la actividad turística estacional.

La planificación de infraestructura y servicios aparece vinculada con las necesidades de una ciudad en crecimiento, especialmente en materia de movilidad, obras públicas y calidad de vida.

A estos lineamientos se suman el impulso al comercio y la producción, la protección de los ríos y las sierras, el fortalecimiento de los controles ambientales y una agenda orientada a mejorar la seguridad y el mantenimiento de los espacios públicos.

“Tenemos una propuesta concreta para una ciudad que necesita dejar de retroceder y empezar a planificar su futuro”, afirma en su presentación.

La intención es reunir estas ideas bajo una misma identidad política, con un discurso centrado en la necesidad de recuperar capacidad de planificación y generar condiciones para el desarrollo económico.

Redes sociales y participación de cara a 2027

El fortalecimiento de la comunicación digital forma parte de esa construcción.

Además de su actividad en Instagram y Facebook, entre otras redes, Ribetti utiliza su página web para reunir propuestas, difundir recorridas y facilitar el contacto con vecinos interesados en participar de Carlos Paz Despierta.

El sitio incorpora una agenda de actividades, testimonios de vecinos, espacios dedicados a los principales problemas de la ciudad y un formulario de adhesión que permite expresar intereses y áreas de participación.

“Faltan meses y hay mucho por hacer: recorrer barrios, conversar con vecinos, fiscalizar y compartir las propuestas”, plantea la convocatoria.

La estrategia combina así la exposición pública de su trabajo legislativo con una búsqueda de mayor presencia territorial y la organización de una estructura política propia.

En un escenario en el que numerosos dirigentes y sectores opositores comienzan a posicionarse para las elecciones municipales de 2027, Ribetti muestra una definición sobre su futuro político y avanza en la construcción de una propuesta con identidad propia.

Su desafío será trasladar la actividad que desarrolla desde el Concejo, el contacto con vecinos y la difusión de sus iniciativas a una plataforma electoral que pueda disputar el gobierno municipal.

Por lo pronto, su mensaje central sintetiza el posicionamiento que busca instalar en esta etapa: “Conozco la ciudad. Trabajo por ella”.