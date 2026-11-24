Después de varios días de lluvias y tormentas, los pronósticos anticipan una recuperación gradual de las condiciones meteorológicas en Punilla. Este martes todavía podrían registrarse chaparrones aislados, mientras que el miércoles tendrá más períodos de sol y temperaturas agradables.

El tiempo comenzará a mostrar una recuperación entre este martes y miércoles en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, después de varios días de abundante nubosidad, lluvias y tormentas. Aunque todavía existen posibilidades de precipitaciones aisladas, los pronósticos anticipan una disminución de la inestabilidad y temperaturas que podrían alcanzar los 25 o 26 grados.

Este martes 24 de noviembre comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 16 grados. Durante la mañana se esperan períodos de sol, con un ascenso progresivo del termómetro y un ambiente más agradable que el de las jornadas anteriores.

La temperatura máxima podría ubicarse entre 23 y 26 grados, según los distintos servicios meteorológicos.

Si bien el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica bajas probabilidades de precipitaciones durante buena parte del día, otros modelos mantienen posibilidades de chaparrones débiles o aislados, especialmente durante la tarde.

El viento soplará principalmente del sector sur y sudeste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad, con menores probabilidades de lluvia y temperaturas que descenderán gradualmente hasta valores cercanos a los 14 o 16 grados.

Miércoles con más sol y temperaturas agradables

Para el miércoles 25, los pronósticos anticipan una mejora más definida de las condiciones meteorológicas, con períodos de sol y temperaturas agradables durante buena parte de la jornada.

La mañana será fresca, con una mínima estimada entre 11 y 14 grados, mientras que por la tarde la máxima podría alcanzar los 24 o 25 grados.

El cielo se presentará parcialmente nublado, con algunos intervalos de mayor nubosidad. La tendencia general apunta a condiciones más estables, aunque algunos modelos todavía contemplan la posibilidad de algún chaparrón o tormenta aislada alrededor del mediodía.

El viento soplará principalmente del este y noreste, con intensidad leve a moderada.

De esta manera, el miércoles ofrecería un panorama más favorable para las actividades al aire libre, en el marco de una recuperación gradual del tiempo que podría continuar durante la segunda mitad de la semana en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.