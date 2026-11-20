La segunda edición de los premios al turismo provincial distinguió a destinos, establecimientos y propuestas de ocho localidades y parajes del departamento. Villa Carlos Paz, La Falda, Cabalango y Copina consiguieron los máximos galardones, mientras que La Cumbre sumó tres reconocimientos.

El valle de Punilla tuvo una destacada participación en la segunda edición de los Premios Bitácora Córdoba 2026, celebrada el miércoles por la noche en el Centro de Convenciones Córdoba. Destinos, establecimientos hoteleros, festivales y experiencias turísticas de la región obtuvieron 12 distinciones, entre ellas cuatro de oro, en una ceremonia que reunió a los principales referentes de la actividad turística provincial.

La entrega, organizada por Mensajero Producciones con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo, reconoció a los protagonistas de 21 categorías, cuyos ganadores fueron elegidos mediante un sistema de votación directa y verificada entre profesionales del sector.

En Punilla, los reconocimientos alcanzaron a propuestas de Villa Carlos Paz, La Falda, La Cumbre, Cabalango, Tanti, Capilla del Monte, Santa María de Punilla y Copina, reflejando la diversidad de actividades que integran la oferta turística del departamento.

Los cuatro oros de Punilla

Uno de los principales premios fue para Pinares Panorama, de Villa Carlos Paz, que obtuvo el Bitácora de Oro como Mejor Hotel Corporativo e Incentivo.

El establecimiento se impuso en una terna que también integraban Casa Toledo Art Hotel, de La Cumbre, y Estancia El Colibrí. El reconocimiento destacó al complejo carlospacense dentro de un segmento vinculado con el turismo de reuniones, los encuentros empresariales y los viajes de incentivo.

En La Falda, la Fiesta Nacional del Alfajor consiguió el oro en la categoría Mejor Fiesta Nacional Gastronómica, compartida con la Fiesta Nacional del Salame Casero, de Oncativo, y la Fiesta Nacional del Cordero Serrano, de Tanti.

El galardón fue recibido por el intendente Javier Dieminger, acompañado por integrantes de las áreas municipales de Fiestas y Festivales y de Cultura. La distinción reconoce a uno de los acontecimientos que forman parte de la identidad turística de la ciudad y que convoca cada año a productores, comerciantes y visitantes.

También hubo un primer puesto para Cabalango, a través del Congreso Conectar para Transformar, elegido como Mejor Evento de Turismo de Bienestar.

La propuesta superó al Festival Holístico Bienestar en Expansión, de San Marcos Sierras, y a la Expo Consciencia y Energía, de Capilla del Monte. Se trata de una categoría vinculada con experiencias de bienestar, desarrollo personal y actividades que buscan diversificar la oferta turística tradicional.

El cuarto oro regional correspondió a Copina, distinguida como Mejor Destino Turístico Emergente, por delante de Alpa Corral y Amboy.

El reconocimiento pone en valor a este pequeño paraje ubicado en el extremo sur del departamento Punilla, asociado con los paisajes de las Sierras Grandes, los caminos de montaña y las actividades de naturaleza.

La Cumbre consiguió tres distinciones

Uno de los desempeños más destacados de la región correspondió a La Cumbre, que obtuvo tres reconocimientos en diferentes categorías.

La localidad recibió el Bitácora de Bronce como Destino Provincial Mejor Promocionado, una de las distinciones de mayor visibilidad de la ceremonia.

En esa categoría, el oro fue para Villa General Belgrano y la plata para Miramar de Ansenuza, mientras que La Cumbre completó el podio provincial.

A su vez, Casa Toledo Art Hotel logró dos premios de plata, uno como Mejor Hotel Corporativo e Incentivo y otro como Mejor Alojamiento Boutique de Córdoba.

En esta última categoría, el oro correspondió a Azur Hotel & Spa, mientras que el bronce quedó para otro establecimiento de Punilla: La Olivia Boutique Hotel & Spa, de La Falda.

De esta manera, La Cumbre consiguió presencia tanto en la promoción institucional del destino como en la oferta hotelera privada.

Festivales, turismo aventura y bienestar: los otros premios de la región

La presencia de Punilla también se extendió a las categorías vinculadas con grandes acontecimientos, propuestas gastronómicas y experiencias recreativas.

En Santa María de Punilla, el Cosquín Rock obtuvo el Bitácora de Plata como Mejor Evento o Festival con Impacto Turístico. El oro fue para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, mientras que la Oktoberfest de Villa General Belgrano recibió el bronce.

El reconocimiento vuelve a ubicar al festival de rock, que se desarrolla en el aeródromo de Santa María de Punilla, entre los principales acontecimientos convocantes del calendario turístico cordobés.

Por su parte, Cabalgatas Quinceana, de La Falda, obtuvo la plata como Mejor Experiencia de Turismo Aventura. En esa terna se impuso Eco Champaquí, mientras que Excursiones Michelutti consiguió el bronce.

La Falda sumó así tres distinciones: el oro de la Fiesta Nacional del Alfajor, la plata de Cabalgatas Quinceana y el bronce de La Olivia Boutique Hotel & Spa.

En Tanti, la Fiesta Nacional del Cordero Serrano recibió el Bitácora de Bronce en la categoría Mejor Fiesta Nacional Gastronómica, compartiendo el podio con La Falda y Oncativo.

También consiguió una distinción Capilla del Monte, donde la Expo Consciencia y Energía obtuvo el bronce como Mejor Evento de Turismo de Bienestar.

Los resultados muestran una participación regional que abarca desde la hotelería y los festivales masivos hasta propuestas relacionadas con la gastronomía, el turismo aventura, el bienestar y los destinos emergentes.

Villa Carlos Paz había ganado como destino mejor promocionado en 2025

La ceremonia dejó además un cambio respecto de la primera edición de los Premios Bitácora Córdoba, realizada en noviembre de 2025.

En aquella oportunidad, Villa Carlos Paz había obtenido el Bitácora de Oro como Destino Provincial Mejor Promocionado, por delante de la ciudad de Córdoba y Villa General Belgrano.

Este año, Villa Carlos Paz no integró esa terna, cuyo primer puesto quedó precisamente en manos de Villa General Belgrano, seguida por Miramar de Ansenuza y La Cumbre.

De todos modos, la ciudad mantuvo presencia entre los máximos reconocimientos provinciales a través del premio conseguido por Pinares Panorama.

La segunda edición de los Bitácora Córdoba reunió a autoridades provinciales, municipales, empresarios y representantes del sector turístico. Entre los participantes estuvieron el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y el titular de Mensajero Producciones, Marcelo Frontale.

La ceremonia formó parte de dos jornadas dedicadas a la industria turística, con la realización de la 20.ª edición nacional de los Premios Bitácora este jueves, también en Córdoba.

Con cuatro oros, cuatro platas y cuatro bronces, Punilla cerró la edición provincial con reconocimientos distribuidos entre ocho localidades y parajes, en categorías que reflejan tanto la trayectoria de sus destinos tradicionales como el desarrollo de nuevas experiencias turísticas.