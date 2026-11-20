La Fiscalía de Cosquín imputó a dos hombres de 44 y 48 años como presuntos coautores del homicidio de Claudio Garavaglia. Uno de ellos es el padre de un joven que había denunciado a la víctima por abuso sexual. La investigación también apunta a un conflicto por la restitución de un inmueble.

La investigación por el asesinato de Claudio Alberto Garavaglia, el hombre de 65 años encontrado calcinado dentro de su camioneta sobre la Ruta Nacional 38, entre La Cumbre y Los Cocos, registró un avance decisivo durante la madrugada de este viernes con la detención de dos sospechosos, quienes quedaron imputados como presuntos coautores del homicidio.

La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción N.º 1 de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, después de una serie de actuaciones que permitieron identificar a dos hombres de 44 y 48 años como posibles responsables del crimen.

Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad de Córdoba y en Bialet Massé, según informó La Estafeta Online. Durante los allanamientos se secuestraron numerosos elementos considerados relevantes para la investigación, además de armas de fuego encontradas en uno de los domicilios.

El Ministerio Público Fiscal confirmó las detenciones y dio a conocer nuevos elementos sobre los posibles motivos del asesinato.

Entre ellos aparece un conflicto relacionado con el reclamo de restitución de un inmueble, que se suma a otras circunstancias bajo investigación.

Uno de los detenidos es el padre de un joven que denunció a la víctima por abuso

La identidad de los sospechosos no fue difundida oficialmente, pero distintos medios provinciales confirmaron que uno de los detenidos es el padre de un joven que había denunciado a Garavaglia por abuso sexual, mientras que el otro mantenía una relación de amistad con el hombre asesinado.

La denuncia había sido presentada en septiembre y dio origen a una investigación judicial en la ciudad de Córdoba, bajo la órbita del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique.

Garavaglia estaba imputado por delitos contra la integridad sexual. De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, existían tres imputaciones en su contra, una de ellas por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de guardador.

El vínculo entre esa causa y el homicidio constituye una de las líneas que analizan los investigadores, aunque todavía no se estableció judicialmente cuál fue el móvil del asesinato.

En el comunicado difundido este viernes, la Fiscalía de Cosquín aportó otro dato relevante: uno de los detenidos mantenía una relación estrecha con Garavaglia que se había deteriorado abruptamente.

El Ministerio Público Fiscal señaló que entre las circunstancias que se investigan como posibles desencadenantes del hecho figura un conflicto por la restitución de un inmueble, además de otras situaciones que continúan bajo análisis.

Un asesinato seguido del incendio de la camioneta

El caso comenzó durante la madrugada del miércoles, cuando una Toyota SW4 fue encontrada envuelta en llamas sobre la Ruta Nacional 38, en un sector comprendido entre La Cumbre y Los Cocos.

Después de que los bomberos extinguieran el incendio, los efectivos policiales encontraron un cuerpo completamente calcinado en el asiento trasero.

Las primeras pericias permitieron identificar a la víctima como Claudio Alberto Garavaglia, domiciliado en la ciudad de Córdoba y propietario del vehículo.

El jueves, el Ministerio Público Fiscal confirmó que los resultados preliminares de la autopsia habían establecido que el hombre murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el cuello y el tórax.

Los estudios también determinaron que el incendio de la camioneta fue provocado intencionalmente cuando Garavaglia ya estaba muerto, presuntamente con el objetivo de destruir evidencias relacionadas con el homicidio.

Esa conclusión permitió orientar la investigación hacia un crimen que habría sido cometido antes de que el vehículo fuera abandonado e incendiado junto a la ruta.

Los sospechosos serán alojados en Cruz del Eje

Los dos hombres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Cosquín y serán alojados en el Establecimiento Penitenciario de Cruz del Eje.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos y otras medidas destinadas a reconstruir la secuencia del asesinato.

El Ministerio Público Fiscal indicó que no se descarta la eventual participación de otras personas y que, por el momento, se mantendrán bajo reserva determinados detalles para preservar las actuaciones pendientes.

Con las dos detenciones, la causa registra su avance más importante desde el hallazgo del cuerpo, mientras la Justicia busca determinar cómo se organizó y ejecutó el crimen y cuál fue el conflicto que lo desencadenó.