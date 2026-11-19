El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, encabezó inauguraciones en Los Cocos, Villa Giardino y Valle Hermoso, junto a las autoridades municipales. Con una inversión provincial de $48 millones, las intervenciones mejoran la infraestructura urbana y generan nuevas condiciones para el desarrollo del comercio y el turismo local.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, inauguró obras de infraestructura y puesta en valor de los centros comerciales de Los Cocos, Villa Giardino y Valle Hermoso, en el marco del programa provincial Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA).

El ministro Fernando Sibilla recorrió las tres localidades del Valle de Punilla, donde, junto a las autoridades municipales, dejó habilitadas las intervenciones destinadas a mejorar los espacios comerciales, favorecer la circulación peatonal y fortalecer el atractivo de estos sectores para vecinos y turistas.

Para la ejecución de los proyectos, la Provincia otorgó aportes por un total de $48 millones, distribuidos en $16 millones para cada municipio.

Las obras contemplan la renovación de veredas, mejoras en la accesibilidad, incorporación de mobiliario urbano, iluminación y señalética, con intervenciones adaptadas a las características y necesidades de cada localidad.

Los Cocos

En Los Cocos, el ministro Sibilla, junto a la intendenta María Celeste Furmston, inauguró las obras de mejoramiento de la circulación peatonal en el sector comprendido entre el ingreso a la Aerosilla y la explanada del paseo Alfombra Mágica.

La intervención, financiada con un aporte provincial de $16 millones, consistió en la construcción de una senda peatonal de 110 metros de longitud y 2 metros de ancho, adaptada a la pendiente natural de la avenida.

Además, se incorporaron estructuras de contención de piedra a ambos lados del recorrido, destinadas a brindar mayor seguridad a los peatones y mejorar las condiciones de circulación en uno de los sectores turísticos de la localidad.

Villa Giardino

En Villa Giardino se inauguraron las obras de renovación del principal corredor comercial de la localidad, ejecutadas con un aporte provincial de $16 millones.

Los trabajos se desarrollaron sobre avenida San Martín, entre la Ruta Nacional 38 y la plaza San Martín, y comprendieron la intervención de aproximadamente 500 metros del sector comercial.

El proyecto incluyó la renovación de veredas, el reemplazo de especies arbóreas que afectaban la infraestructura peatonal y el ordenamiento de la cartelería comercial, mediante criterios unificados de diseño, tamaño y color.

Estas mejoras permiten optimizar las condiciones de circulación, renovar la imagen urbana del centro y generar un entorno más accesible y atractivo para la actividad comercial.

Valle Hermoso

En Valle Hermoso se inauguraron, junto al intendente Daniel Spadoni, las intervenciones realizadas en el área céntrica de la localidad, con un aporte provincial de $16 millones.

Las obras se concentraron en avenida San Martín, entre las alturas 0 y 200, y calle General Paz, entre las alturas 0 y 100, sectores caracterizados por su actividad comercial y circulación peatonal.

Los trabajos contemplaron la incorporación de mobiliario urbano, como bancos, cestos, bicicleteros, maceteros y mesas comunitarias, además de luminarias LED y nueva señalética comercial y turística.

También se realizaron mejoras en sendas peatonales, murales y espacios de encuentro, destinadas a revalorizar el entorno comercial y generar espacios más accesibles y confortables para vecinos y visitantes.

Visita institucional a La Quinta

Como parte de su agenda en el Valle de Punilla, el ministro Fernando Sibilla también visitó Alfajores La Quinta, una tradicional empresa familiar cordobesa con más de 50 años de trayectoria en la elaboración artesanal de alfajores y productos regionales.

Durante el encuentro, se destacó el trabajo conjunto que la firma lleva adelante con el CEPROCOR para desarrollar un nuevo alfajor con innovación nutricional.

La propuesta incorpora una formulación inédita a base de harinas alternativas de soja, garbanzo y avena, y está fortificada con hierro y zinc, con el objetivo de aportar un mayor valor nutricional.

Esta iniciativa pone en valor la articulación entre el conocimiento científico y el sector productivo para impulsar la innovación y el desarrollo de nuevos alimentos en Córdoba.