Heroico rescate en Cosquín: un padre se lanzó a un aljibe de 10 metros para salvar a su pequeña hija

Un hombre de 40 años se arrojó a un aljibe de unos 10 metros de profundidad para sostener a su hija de 4 años, que había caído accidentalmente en una vivienda de la zona céntrica de Cosquín. Bomberos, personal policial y el servicio de emergencias lograron rescatarlos con vida y sin lesiones de gravedad.

Cerca de las 23:50 de este lunes, en una vivienda ubicada en la intersección de calles San Martín y Podestá, en la zona céntrica de Cosquín, un hombre de 40 años denunció que, en un descuido, perdió de vista a su hija de 4 años y advirtió que la niña había caído al interior de un aljibe de aproximadamente 10 metros de profundidad, que contenía agua en su base.

Ante la situación, el padre descendió por sus propios medios al pozo para sostener a la menor y evitar que se hundiera, hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Al lugar acudieron personal policial y dotaciones de Bomberos, que montaron un operativo de rescate para extraer a ambos del interior del aljibe.

Una vez en la superficie, padre e hija fueron asistidos por el servicio de emergencias, cuyo personal médico constató que, afortunadamente, no presentaban lesiones de consideración. De todos modos, fueron trasladados al nosocomio local para una evaluación más exhaustiva y permanecer en observación preventiva.