En busca del voto perdido: con seis listas se conformó la oferta electoral para la Defensoría del Pueblo

Los que se abstienen

Al menos cuatro espacios políticos con presencia en la vida institucional de Villa Carlos Paz confirmaron que no participarán de la elección del defensor del Pueblo.

Estas son sus posturas:

Noe García Roñoni (PRO): “Desde el PRO marcamos postura antes de toda la discusión de candidatos, de alianzas y demás: no íbamos a participar en esta elección porque nos parecía un gasto innecesario”, afirmó la concejala.

También expresó: “El vecino no cree en la figura. Dijimos que era necesario modificar la Carta Orgánica Municipal para revisar exclusivamente la existencia del cargo”.

Sobre la decisión de no competir, agregó: “Nos pareció lo más coherente. No íbamos a salir a convencer a nadie de algo que no estábamos convencidos”.

Walter Gispert (Frente Cívico): “Nosotros no presentamos candidatos. Lo que planteamos es que hay que ir a votar, pero le decimos a nuestra gente que no lo haga por el oficialismo”, sostuvo el legislador. Y agregó: “cualquier dirigente político sabe que la gente sostiene la necesidad de que se deje de gastar plata en el Defensor del Pueblo, una figura que ha perdido legitimidad ante gran parte de la sociedad”.

Mariana Caserio (Carlos Paz Inteligente): “Como ya lo hicimos en 2021, decidimos como espacio no participar porque la figura del defensor del Pueblo, con este sistema que permite que el oficialismo pueda presentar candidato, se ha tornado en algo que no beneficia en ningún sentido al vecino”.

Cuestionó que “la Defensoría no defiende al vecino del Estado como debería ser, sino que es funcional al gobierno de turno”.

“Nos parece un despropósito absoluto”, afirmó.

Emilio Iosa: Tras desafiliarse de Carlos Paz Despierta, calificó como “injustificables en medio de una profunda crisis económica” los casi 100 millones de pesos que demandarán los comicios y los 500 millones anuales que insume la Defensoría.

“Tenemos que rediscutir la existencia misma de la Defensoría del Pueblo”, sentenció. Y se despegó de la lista que impulsa CPD: “Nos resulta imposible acompañar una candidatura que no se construyó colectivamente ni con transparencia. Claro está que no vamos a festejar una victoria si esta alianza que no apoyamos gana la elección, pero tampoco vamos a lamentar una derrota si la pierde”.