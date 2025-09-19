El Instituto Mariette Lydis convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 30 de septiembre

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPECIALIZADA – MARIETTE LYDIS

Por Acta N° 1438 de la Comisión Directiva, de fecha dos de Septiembre de 2025 se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día Treinta de Septiembre del Dos Mil Veinticinco, a las 16:00 hs, en la Sede Social sita en calle Cassaffousth 85, de la ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente orden del día:

1)Designación de dos asociados que suscriban el acta de la asamblea junto al Presidente y Secretario;

2) Motivo de realización de la Asamblea fuera de término;

3) Consideración de la Memoria anual 2024, de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico N.º 54 cerrado el 31 de Diciembre de 2024 y el respectivo Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;

4) Reforma del Estatuto social.



LA COMISION DIRECTIVA.