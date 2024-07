Desde el Atlético Carlos Paz a la Primera de Boca: Julián Ceballos sueña con festejar títulos en La Bombonera

Fuente: Expresión Norte

Nacido en barrio Villa San Nicolás de la localidad de Malagueño en Córdoba, Julián Ceballos comenzó a jugar en Deportivo San Nicolás y luego tuvo un paso fugaz por Talleres, donde no logró consolidarse. En Atlético Carlos Paz desarrolló su mejor versión donde jugó por tres años hasta recalar en Boca Juniors. En el año 2019 formó parte del selectivo sub 15 de Liga Cordobesa que salió campeón provincial.

La historia cuenta que se probó en River Plate y quedó, pero como no había lugar en la pensión se tuvo que volver. Pero el destino tenía colores azul y amarillo para su futuro, siendo figura y pieza indispensable en la obtención de los campeonatos Copa Libertadores sub 20 y final Intercontinental, con desempeño destacado frente al Az Alkmaar holandés.

Es volante, zurdo, puede cumplimentar varias funciones dentro del mediocampo, y se destaca por poseer buena técnica y encare en la posibilidad de un mano a mano. De familia futbolera, es primo hermano de Bruno Zapelli, jugador que brillara en Belgrano.

La nueva “Joyita” de Boca

En diálogo exclusivo, el joven volante “Xeneize” nos cuenta:

¿Qué recuerdos te llevas de tu paso por Atlético Carlos Paz?

Me llevo recuerdos muy lindos porque venía de estar un año en Talleres con poca continuidad y en Atlético pude agarrar ritmo y llegar a mi mejor momento donde pude jugar. A través de eso llegó la convocatoria al seleccionado de Córdoba sub 15 en el cual jugamos dos torneos y salimos campeones en los dos. Atlético me permitió agarrar un muy buen nivel.

¿Cómo llegaste a Boca?

Llegué a través del presidente de Atlético Carlos Paz en su momento, Carlos Marguetti, que me consiguió una prueba mediante el coordinador Diego Medina, que hoy está de coordinador general en Boca. Carlos se contactó con él para que yo venga a Buenos Aires a probarme durante tres días y tuve la suerte de quedar.

¿Recordás el primer día que pisaste el césped de La Bombonera?

Me tocó pisar La Bombonera como alcanza pelotas y la verdad que no me olvido más ese momento, fue único e inolvidable.

¿Cómo fue el cambio de un club a otro? ¿Te costó la integración?

La adaptación fue muy rápida, si bien venía de estar en Liga Cordobesa a pasar a Boca, un club de AFA y muy importante, me pude adaptar y acostumbrar rápido con la ayuda de los técnicos, los jugadores y todos mis compañeros.

¿Qué jugadores tenés como referentes en tu puesto? ¿De quién aprendes mirando?

No tengo referentes en sí, me gusta mirar mucho y aprender de cada uno en el mediocampo. Hoy lo tengo al lado a Kevin Zenón, que juega en mi posición, y lo miro mucho, es increíble cómo juega, aprendo de él.

¿Cómo acompañó la familia y tu entorno este gran paso en tu carrera?

A mi familia la considero un papel fundamental en todo esto, a mi viejo y hermano que están todo el tiempo apoyándome y bancándome en todo con consejos y aguante.

¿Qué sueños tenés a futuro?

Por ahora, el sueño que tengo es asentarme en Primera, poder sumar cada vez más minutos y ganar títulos con Boca.