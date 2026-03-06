Cuesta Blanca: Gaitán se reunió con autoridades de la Unidad Regional Punilla por temas de seguridad

La presidenta comunal Ana Gaitán recibió este jueves a autoridades de la Unidad Regional Departamental Punilla para dialogar sobre cuestiones de seguridad vinculadas a Cuesta Blanca.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, mantuvo este jueves por la mañana una reunión con autoridades policiales de la Unidad Regional Departamental Punilla, en el marco de un encuentro de trabajo orientado a temas de seguridad en la localidad.

Según informó la Comuna, participaron de la visita el director de la Unidad Regional Punilla, Comisario Mayor Hernán Santiago Guayanes, y el jefe de Inspección Zona 1 de la URD Punilla, Comisario Inspector Ulises Bastianelli.

Durante la reunión se abordaron asuntos vinculados a la seguridad en Cuesta Blanca, en una instancia de coordinación institucional entre la Comuna y la Policía provincial para el seguimiento de situaciones y necesidades del territorio.