Córdoba: un automovilista perdió el control en pleno centro y atropelló a siete personas

El accidente ocurrió en la esquina de avenida General Paz y 9 de Julio. El conductor, chofer de una aplicación de transporte, fue detenido. Un motociclista de 35 años permanece internado con heridas graves.

Un grave siniestro vial ocurrido este lunes por la tarde en el centro de Córdoba dejó siete personas heridas, una de ellas de gravedad, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y atropelló a varios peatones y motociclistas en la esquina de avenida General Paz y calle 9 de Julio.

Según informó la Policía de Córdoba, el conductor de un Ford Fiesta blanco, que se desplazaba a alta velocidad, habría pasado un semáforo en rojo, impactado contra una moto con dos ocupantes y continuado su marcha hasta chocar contra un contenedor de basura sobre la vereda.

El hombre, que trabajaba como chofer de la aplicación Didi y trasladaba a dos pasajeras, fue detenido tras el accidente.

Heridos y asistencia

El Servicio de Emergencias 107 asistió a las víctimas en el lugar y derivó a los heridos a distintos hospitales de la ciudad.

Un motociclista de 35 años sufrió traumatismo de cráneo y de tórax y se encuentra internado en el Hospital de Urgencias, mientras que una mujer de 45 años permanece hospitalizada bajo código amarillo. Los otros cinco lesionados fueron atendidos por heridas leves.

Personal de tránsito y bomberos trabajó en la zona para ordenar la circulación y asistir a los testigos del hecho. Las causas del siniestro aún se investigan.